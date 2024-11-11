Губернатор Хоценко рассказал об обновлении еще одного участка дороги в Омской области

Posted 11 ноября, 09:01
Published 11 ноября, 09:01
Modified 11 ноября, 09:03
Updated 11 ноября, 09:03
В Омской области завершился ремонт еще одного участка дороги. Под обновление, как сообщил губернатор Виталий Хоценко, попал 7-километровый участок дороги в Таврическом районе. Ремонтные работы выполнялись в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Завершили ремонт участка дороги Таврическое — Луговое — „Тихвинка — Новоуральский — Пристанское“ в Таврическом районе», — отметил Хоценко.
Это уже третий обновленный участок на этой трассе. Раньше ремонт прошел на 19-20 км и 20-26 км. В результате этого полностью работы выполнены на отрезке 12-19 км на этой дороге. Здесь укреплено основание дороги, уложено два слоя асфальта, нанесена дорожная разметка и установлены новые знаки.