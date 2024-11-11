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Posted 11 ноября, 09:01

Published 11 ноября, 09:01

Modified 11 ноября, 09:03

Updated 11 ноября, 09:03

Губернатор Хоценко рассказал об обновлении еще одного участка дороги в Омской области

Губернатор Хоценко рассказал об обновлении еще одного участка дороги в Омской области

11 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI.
Ремонтировали дорожники 7-километровый участок в Таврическом районе. Работы проводились в рамках нацпроекта.

В Омской области завершился ремонт еще одного участка дороги. Под обновление, как сообщил губернатор Виталий Хоценко, попал 7-километровый участок дороги в Таврическом районе. Ремонтные работы выполнялись в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Завершили ремонт участка дороги Таврическое — Луговое — „Тихвинка — Новоуральский — Пристанское“ в Таврическом районе», — отметил Хоценко.
Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Это уже третий обновленный участок на этой трассе. Раньше ремонт прошел на 19-20 км и 20-26 км. В результате этого полностью работы выполнены на отрезке 12-19 км на этой дороге. Здесь укреплено основание дороги, уложено два слоя асфальта, нанесена дорожная разметка и установлены новые знаки.

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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Губернатор#Новости#Таврический район#Нацпроект#Виталий Хоценко
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