Печальная находка: в Омске обнаружили тела пропавших людей

Что касается молодого человека, его исчезновение произошло три месяца назад. Последний раз его видели в августе на берегу реки Иртыш, неподалеку от кинотеатра «Вавилон». По информации полиции, его тело было найдено в Советском округе, и, как выяснили следственные органы, причиной смерти стало утопление. На теле молодого человека не было обнаружено следов насильственной смерти.