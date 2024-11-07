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Posted 7 ноября, 11:35

Published 7 ноября, 11:35

Modified 7 ноября, 11:37

Updated 7 ноября, 11:37

Спасатели после долгих поисков обнаружили тела пропавших омичей

Печальная находка: в Омске обнаружили тела пропавших людей

7 ноября 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney.

Спасатели после долгих поисков обнаружили тела пропавших омичей

Спасатели объявили об окончании поисковых работ, в ходе которых были найдены тела двух омичей, трагически ушедших из жизни.

На днях поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» официально объявил о завершении поисковых операций, связанных с исчезновением двух жителей Омска — 73-летней женщины и 26-летнего мужчины. Как сообщает «Новый Омск», оба человека были найдены мертвыми.

Пенсионерка пропала без вести 2 октября. В течение более чем месяца волонтеры и сотрудники правоохранительных органов искали женщину, которая была известна своим добрым характером и активной жизненной позицией. Поисковые мероприятия охватывали различные районы города, но, к сожалению, безрезультатно. 2 ноября тело ее было обнаружено на Левобережье, на улице Рокоссовского, где она проживала. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

Что касается молодого человека, его исчезновение произошло три месяца назад. Последний раз его видели в августе на берегу реки Иртыш, неподалеку от кинотеатра «Вавилон». По информации полиции, его тело было найдено в Советском округе, и, как выяснили следственные органы, причиной смерти стало утопление. На теле молодого человека не было обнаружено следов насильственной смерти.

Напомним, ранее омичка сообщила, что её внук потерялся во время прогулки в Омске. Полицейские нашли и вернули 10-летнего мальчика бабушке.

«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука
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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Пенсионерка#Поиски#Новости#Трагедия#Поиск#Пропажа#Следствие#Переохлаждение#Утопление#Мертвые
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