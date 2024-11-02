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Posted 2 ноября, 12:06

Published 2 ноября, 12:06

Modified 2 ноября, 12:10

Updated 2 ноября, 12:10

Омичи пожаловались на разрытую теплотрассу во дворе дома на Молодогвардейской

Омичи пожаловались на разрытую теплотрассу во дворе дома на Молодогвардейской

2 ноября 2024, 12:06
Фото: 1MI.
По словам местных жителей, зарывать яму, оставшуюся после ремонта, никто не торопится.

Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Омск ВК». Жители домов №3 и 5 по улице Молодогвардейской рассказали, что вблизи построек раскопали теплотрассу. Бригады провели на ней необходимые работы, но не вернули участок в прежнее состояние.

«Скоро зима, а ее зарывать никто не собирается!» — рассказал один из местных жителей в группе в соцсети.

На жалобу отреагировали в администрации Омска и назвали дату окончания работ — 15 ноября.

«По адресу ул. Молодогвардейская, 3-5, сотрудники „Тепловой компании“ завершили все необходимые работы на тепловых сетях. В настоящий момент проходят работы по обратной засыпке территории», — сообщили в мэрии.

Напомним, что ранее в «Тепловой компании» рассказали о сроках восстановления тех участков, которые раскапывали для ремонта сетей. Сейчас работы ведутся на самых загруженных из них, остальные же планируется привести в порядок только к концу месяца.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Теплосети#Жалобы#Тепловая компания#Новости#Жалоба#Ремонтные работы#Работы#Состояние теплосетей#Жалобы жителей#Ремонт теплосетей
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