Омичи пожаловались на разрытую теплотрассу во дворе дома на Молодогвардейской

Posted 2 ноября, 12:06
Published 2 ноября, 12:06
Modified 2 ноября, 12:10
Updated 2 ноября, 12:10
Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Омск ВК». Жители домов №3 и 5 по улице Молодогвардейской рассказали, что вблизи построек раскопали теплотрассу. Бригады провели на ней необходимые работы, но не вернули участок в прежнее состояние.
«Скоро зима, а ее зарывать никто не собирается!» — рассказал один из местных жителей в группе в соцсети.
На жалобу отреагировали в администрации Омска и назвали дату окончания работ — 15 ноября.
«По адресу ул. Молодогвардейская, 3-5, сотрудники „Тепловой компании“ завершили все необходимые работы на тепловых сетях. В настоящий момент проходят работы по обратной засыпке территории», — сообщили в мэрии.
Напомним, что ранее в «Тепловой компании» рассказали о сроках восстановления тех участков, которые раскапывали для ремонта сетей. Сейчас работы ведутся на самых загруженных из них, остальные же планируется привести в порядок только к концу месяца.