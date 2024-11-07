Кадровые изменения: участник СВО назначен главой Любинского поселения

Posted 7 ноября, 07:31
Published 7 ноября, 07:31
Modified 7 ноября, 07:34
Updated 7 ноября, 07:34
В Омской области произошли изменения в кадровом составе: с 5 ноября и. о главы Любинского городского поселения стал Александр Спичак, ранее участвовавший в специальной военной операции.
Александр имеет диплом одного из столичных вузов, а также прошел обучение в магистратуре по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Такая тенденция наблюдается и на других уровнях государственной власти. Назначение Артёма Жоги полпредом президента в УрФО, Евгения Первышова — врио тамбовского губернатора, а Марии Костюк — врио главы ЕАО.
Напомним, что ранее бывшего руководителя омского минобразования Ивана Кротта назначили первым проректором ОмГПУ. На заседании Ученого совета 1 ноября обсуждалось распределение обязанностей среди руководства, и Кротту поручено курировать девять структурных подразделений.