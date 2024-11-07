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Posted 7 ноября, 07:31

Published 7 ноября, 07:31

Modified 7 ноября, 07:34

Updated 7 ноября, 07:34

Участник СВО возглавил Любинское городское поселение в Омской области

Кадровые изменения: участник СВО назначен главой Любинского поселения

7 ноября 2024, 07:31
Фото: 1MI.

Участник СВО возглавил Любинское городское поселение в Омской области

В Омской области назначен новый глава Любинского городского поселения — Александр Спичак. Мужчина участвовал в специальной военной операции и имеет профильное образование

В Омской области произошли изменения в кадровом составе: с 5 ноября и. о главы Любинского городского поселения стал Александр Спичак, ранее участвовавший в специальной военной операции.

Александр имеет диплом одного из столичных вузов, а также прошел обучение в магистратуре по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Такая тенденция наблюдается и на других уровнях государственной власти. Назначение Артёма Жоги полпредом президента в УрФО, Евгения Первышова — врио тамбовского губернатора, а Марии Костюк — врио главы ЕАО.

Напомним, что ранее бывшего руководителя омского минобразования Ивана Кротта назначили первым проректором ОмГПУ. На заседании Ученого совета 1 ноября обсуждалось распределение обязанностей среди руководства, и Кротту поручено курировать девять структурных подразделений.

Экс-глава омского минобразования Кротт назначен на пост первого проректора ОмГПУ
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#Екатерина Тараленко#Образование#Омск#Омская область#Глава поселения#Государственное управление#Кадровые изменения
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