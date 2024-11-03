Экс-глава омского минобразования Кротт назначен на пост первого проректора ОмГПУ

Posted 3 ноября, 04:51
Published 3 ноября, 04:51
Modified 3 ноября, 04:58
Updated 3 ноября, 04:58
Стоит отметить, что пост первого проректора в Омском государственном педагогическом университете появилась также сравнительно недавно — по данным журналистов «Нового Омска», соответствующая должность была введена 1 ноября. Кроме того, это подтверждается и приказом о распределении обязанностей между ректором и проректорами, размещенном на интернет-портале университета — в редакции от первого ноября текущего года.
Согласно этому документу, бывшему министру образования Омской области предстоит контролировать сразу несколько важных для университета направлений деятельности: управлять административно-правовыми аспектами работы учебного заведения, заниматься вопросами мобилизации и сохранения государственной тайны, а также организовывать коммуникацию и международное взаимодействие вуза.
Кроме этого, среди компетенций первого проректора также значатся забота об имуществе учреждения — контроль его эксплуатации и своевременного ремонта, сохранение и развитие музейных фондов университета, а также работа и в других направлениях, порученных ректором ОмГПУ.
Исполнение вышеописанных обязанностей будет связано с контролем и руководством деятельностью профильных подразделений вуза, однако этим должностные полномочия Ивана Кротта не ограничиваются: при наличии доверенности первый проректор сможет подписывать и документы, необходимые для деятельности университета.
Напомним, Иван Кротт возглавил министерство образования Омской области более года назад: в соответствующую должность он вступил в апреле 2023 года, также войдя в состав правительства Омской области. Однако в октябре в правительстве произошли перестановки: должность заместителя председателя регионального правительства занял Иван Колесник, а спустя пару недель стало известно и о переходе Ивана Кротта на другую работу.