gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 04:51

Published 3 ноября, 04:51

Modified 3 ноября, 04:58

Updated 3 ноября, 04:58

Бывший глава минобразования Омской области Кротт стал первым проректором ОмГПУ

Экс-глава омского минобразования Кротт назначен на пост первого проректора ОмГПУ

3 ноября 2024, 04:51

Бывший глава минобразования Омской области Кротт стал первым проректором ОмГПУ

Заседание Ученого совета университета, состоявшееся 1 ноября, было посвящено вопросам разделения обязанностей представителями высшего руководящего звена университета: Ивану Кротту на новом посту первого проректора предстоит курировать сразу 9-и структурных подразделений.

Стоит отметить, что пост первого проректора в Омском государственном педагогическом университете появилась также сравнительно недавно — по данным журналистов «Нового Омска», соответствующая должность была введена 1 ноября. Кроме того, это подтверждается и приказом о распределении обязанностей между ректором и проректорами, размещенном на интернет-портале университета — в редакции от первого ноября текущего года.

Согласно этому документу, бывшему министру образования Омской области предстоит контролировать сразу несколько важных для университета направлений деятельности: управлять административно-правовыми аспектами работы учебного заведения, заниматься вопросами мобилизации и сохранения государственной тайны, а также организовывать коммуникацию и международное взаимодействие вуза.

Кроме этого, среди компетенций первого проректора также значатся забота об имуществе учреждения — контроль его эксплуатации и своевременного ремонта, сохранение и развитие музейных фондов университета, а также работа и в других направлениях, порученных ректором ОмГПУ.

Исполнение вышеописанных обязанностей будет связано с контролем и руководством деятельностью профильных подразделений вуза, однако этим должностные полномочия Ивана Кротта не ограничиваются: при наличии доверенности первый проректор сможет подписывать и документы, необходимые для деятельности университета.

Напомним, Иван Кротт возглавил министерство образования Омской области более года назад: в соответствующую должность он вступил в апреле 2023 года, также войдя в состав правительства Омской области. Однако в октябре в правительстве произошли перестановки: должность заместителя председателя регионального правительства занял Иван Колесник, а спустя пару недель стало известно и о переходе Ивана Кротта на другую работу.

Полтора года перемен: Иван Кротт прокомментировал свой уход из омского минобразования
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Политика#Омск#Документы#Правительство#Новости#Ректор#ОмГПУ#Иван Кротт#Минобразования#Перестановки#Ученый совет#Проректор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика