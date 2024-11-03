Экс-глава омского минобразования Кротт назначен на пост первого проректора ОмГПУ

Стоит отметить, что пост первого проректора в Омском государственном педагогическом университете появилась также сравнительно недавно — по данным журналистов «Нового Омска», соответствующая должность была введена 1 ноября. Кроме того, это подтверждается и приказом о распределении обязанностей между ректором и проректорами, размещенном на интернет-портале университета — в редакции от первого ноября текущего года.