В Африке на 68-м году жизни умер актер фильма «Не бойся, я с тобой»

О смерти актера из фильма «Не бойся, я с тобой» высказался и его сын Александр. Он отметил, что не был с отцом в близких отношениях и узнал его о кончине из социальных сетей, тем не менее смерть родителя стала шоком, так как он никогда не жаловался на здоровье и не имел вредных привычек.