В Африке на 68-м году жизни умер актер фильма «Не бойся, я с тобой»

Posted 5 ноября, 09:45
Published 5 ноября, 09:45
Modified 5 ноября, 09:49
Updated 5 ноября, 09:49
В Южной Африке, в одной из больниц Кейптауна, скончался советский и российский актер Артур Березин. Ему было 68 лет. Известно, что причиной смерти каскадера стала тяжелая болезнь. Несмотря на то, что его сердце остановилось 29 октября, общественность узнала об этом только сегодня.
Приятель Березина рассказал, что болезнь настигла актера уже в Африке, там же его и похоронят, так как эту страну он считал своим вторым домом.
«Как выяснилось, в Южной Африке актер и каскадер тяжело заболел. „Артур скончался в одной из больниц города Кейптаун после продолжительной болезни. Южную Африку Артур считал своим вторым домом и там будет похоронен“, — передает АиФ» слова Стаса Балакина.
О смерти актера из фильма «Не бойся, я с тобой» высказался и его сын Александр. Он отметил, что не был с отцом в близких отношениях и узнал его о кончине из социальных сетей, тем не менее смерть родителя стала шоком, так как он никогда не жаловался на здоровье и не имел вредных привычек.
«Мы с ним не были в близких отношениях. Последний раз общались в 2022 году через соцсети. Он мне рассказал, что получил пенсию наконец-то. После этого мы не разговаривали. Некоторые пытались его найти, я давал московский номер, но говорили, что недоступен», — добавил Александр.
Как позже выяснилось, Березин отправился в Кейптаун на съемки фильма, но его обманули и никаких съемок не в итоге было.
«Он мне сказал, что его друг позвал в Кейптаун, какие-то съемки там намечались. Но сразу скажу, что друзей у него не было. Артура много куда звали, но везде был обман. Судя по тому, что Артур писал, съемок никаких не было», — рассказал знакомый актера Алексей Жданов изданию thevoicemag.
Пользователи сети также были удивлены такой резкой смертью актера. Многие вспоминали фильмы с его участием и отмечали определенный талант Березина.
«Очень печально. А ведь фильм „Не бойся, я с тобой“ хороший был»
«Скорбим… земля пухом»
Артур Березин родился 25 сентября 1956 года в селе Яблочное Сахалинской области. В 21 год будущий актер начал работать в цирке и блистал в номере «Акробаты на подкидных досках». Кроме того, Березин был мастером восточных единоборств, что во многом определило его дальнейшую карьеру. В 1981 году он впервые снялся в кино, сыграв арестанта в фильме Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой».
В 1991 году Березин исполнил одну из главных ролей в боевике «Курьер на Восток». В том же году уехал в южноафриканский Кейптаун. После переезда в ЮАР, где актер пробыл до 2015 года, он снялся в нескольких американских фильмах: второй и третьей частях «Киборга-полицейского», ленте «Операция отряда Дельта 2: Тревога» и других.
После возвращения в Россию Артур Березин стал членом Гильдии каскадеров Союза кинематографистов России. Его каскадерские навыки можно увидеть сериале «Анна Каренина» и нескольких фильмах. Последняя кинокартина с его участием вышла в 2023 году и называлась «Призвание».
Источник: АиФ, thevoicemag.ru, РЕН-ТВ, соцсети
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