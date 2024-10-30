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Posted 30 октября, 09:05

Published 30 октября, 09:05

Modified 30 октября, 19:08

Updated 30 октября, 19:08

Андрей Черемисинов

Скончался участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

30 октября 2024, 09:05
Фото: rg.ru. Андрей Черемисинов
Смерть представителя Госкорпорации «Росатом» подтвердило руководство программы.

Вчера, 29 октября, ушел из жизни участник шоу «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов, который представлял в программе Госкорпорацию «Росатом» и был защитником знатоков. Информацию о смерти Черемисинова подтвердило руководство клуба.

«Более 7 лет Андрей Черемисинов защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз „Хрустальный атом“, отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока. Выражаем благодарность и соболезнования его семье и коллегам», — написано в некрологе.

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь рассказал, что в осенней серии Черемисинов не продолжил участвовать из-за болезни, его заменили в последних играх. Друзь отмечает, что Черемисинов был достойным и разумным человеком.

«Он был активным защитником, разбирался в процессе, и очень жаль, что он ушел. Он болел, его заменили на предпоследних играх. Я, к сожалению, не знаю его профессиональных качеств, но в „Что? Где? Когда?“ он был на месте», — передает слова его коллеги RTVI.
Андрей ЧеремисиновАндрей Черемисинов
Андрей Черемисинов. Фото: kaliningradtv.ru

После новости о смерти Андрея Черемисинова многие пользователи сели пересмотрели последний выпуск с его участием, вышедший в эфир 13 октября, и заметили, что уже тогда мужчина чувствовал себя плохо.

«Было видно, что Андрей плохо выглядел, очень похудел»
«Пересмотрите, если есть желание, этот эфир и обратите внимание на речь Черемисинова, он уже говорил очень неуверенно и сбивчиво»
«Благородный человек с добрым взглядом. Прекрасно вписался в атмосферу интеллектуального клуба, всегда красиво и по делу говорил, за словом в карман не лез, при этом соблюдая такт. Светлая память», — пишут пользователи.

Прощание с Андреем Черемисиновым состоится в Нижнем Новгороде в пятницу, 1 ноября, в соборе святого благоверного князя Александра Невского.

Источник: thevoicemag.ru

Напомним, что 19 октября скончался известный российский журналист Андрей Егоршев.

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