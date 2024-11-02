На 77-м году жизни скончалась актриса из «Слова пацана» Лидия Ильина

Posted 2 ноября, 10:54
Published 2 ноября, 10:54
Modified 2 ноября, 10:58
Updated 2 ноября, 10:58
Вчера, 1 ноября, скончалась актриса Лидия Ильина, об этом сообщил телеграм-канал Shot. Известно, что Ильина боролась с раком крови с июля этого года, также она имела проблемы с сердцем. В последнее время ее состояние резко ухудшилось, она уже не вставала с кровати.
Чтобы побороться за жизнь актрисы, ее госпитализировали в Люберецкую областную больницу, но ситуация оказалась насколько серьезной, что медики ничего не смогли сделать. Вчера у нее остановилось сердце.
Сейчас дочь Лидии Ильиной, которая была рядом с матерью на протяжении всей болезни, собирает деньги на похороны. Изданию РБК она рассказала, что прощание состоится 5 ноября в 11:00 в морге Люберецкой областной больницы в поселке Красково. Похоронят Лидию Ильину на Люберецком кладбище.
Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года в Йошкар-Оле, там же окончила музыкальную школу и театрально-режиссерский факультет Музыкально-театрального училища им. Палантая. Долгое время Лидия Ильина играла в ТЮЗе и преподавала актерское мастерство в школе, а в 2010 решила попробовать себя в кино. За 14 лет актриса снялась в 66 проектах, среди них: «Кибердеревня», «Реальные пацаны», «Универ. 10 лет спустя» и другие. Многим зрителям Ильина запомнилась по роли бабушки Ералаша в сериале «Слово пацана».
Источник: Shot, РБК
Напомним, что несколько дней назад из жизни ушел участник шоу «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. На протяжении более чем семи лет он представлял в программе Госкорпорацию «Росатом» и защищал интересы знатоков. Прощание с ним прошло вчера в Нижнем Новгороде, в соборе святого благоверного князя Александра Невского.