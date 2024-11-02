На 77-м году жизни скончалась актриса из «Слова пацана» Лидия Ильина

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года в Йошкар-Оле, там же окончила музыкальную школу и театрально-режиссерский факультет Музыкально-театрального училища им. Палантая. Долгое время Лидия Ильина играла в ТЮЗе и преподавала актерское мастерство в школе, а в 2010 решила попробовать себя в кино. За 14 лет актриса снялась в 66 проектах, среди них: «Кибердеревня», «Реальные пацаны», «Универ. 10 лет спустя» и другие. Многим зрителям Ильина запомнилась по роли бабушки Ералаша в сериале «Слово пацана».