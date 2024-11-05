Мэрайя Кэри показала фанатам свою восковую фигуру из музея мадам Тюссо

Posted 5 ноября, 10:39
Published 5 ноября, 10:39
Modified 5 ноября, 10:43
Updated 5 ноября, 10:43
Несколько дней назад в Нью-Йорке на красной дорожке в Музее мадам Тюссо американская певица Мэрайя Кэри представила свою восковую фигуру, наряженную в рождественский образ. Об этом пишет издание today.com.
Мэрайя Кэри также поделилась фотографиями восковой фигуры на своей странице в запрещенной соцсети. Публикация произвела настоящий бум.
«Наконец-то нашла того, кто поможет мне с доставкой игрушек в этом году! Спасибо, Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке», — такую подпись Кэри оставила под фото.
Певица позировала рядом со своей копией в сияющем черном платье в пол и с роскошной укладкой, держа в руке переливающийся елочный шар с красной лентой. Певица также поделилась видео, на котором она показывает готовую версию своим детям — 13-летним близнецам Монро и Мороккану.
«Ух ты! Я как будто смотрю на тебя через зеркало», — сказал один из них.
Мэрайя Кэри рассказала, как протекало создание этой фигуры. По словам исполнительницы, она нарядила свою копию собственными драгоценностями: бриллиантовым ожерельем, серьгами и кольцами. Изготовление фигуры заняло девять месяцев, над ней работали 20 художников. Каждую прядь волос они прикрепляли на голову по отдельности, чтобы добиться почти идеального сходства.
Подписчики Мэрайи Кэри в соцсетях остались в восторге от копии певицы, назвав эту восковую фигуру лучшей из тех, что они когда-либо видели.
«О боже! Это лучшая восковая фигура, которую я видела! Она на самом деле выглядит также, как настоящий человек»
«Я пять минут пытался понять, какая из них настоящая…»
«Они действительно как близнецы»
«Почему я думал, что они обе живые?», — пишут удивленные пользователи.
Восковая фигура Мэрайи Кэри станет венцом экспозиции музея «Времена года в Нью-Йорке».
Мэрайя Кэри родилась 27 марта 1969 в США. У певицы было тяжелое детство, ее мать — оперная певица — часто терпела насилие со стороны отца-инженера. Когда дочери исполнилось три года, она решила сбежать от него и растила ребенка одна. Первые синглы начинающей звезды вышли в 1990 году, песни «Vision of Love», «Love Takes Time» и «I Don’t Wanna Cry» возглавили американские чарты и принесли Кэри первую популярность.
С тех пор имя Мэрайи Кэри не утратило популярности, ее альбомы расходятся многомиллионными тиражами. Певицу называют живой легендой, а ее «All I Want For Christmas Is You» стала самой продаваемой рождественской песней в истории.
Источник: mixnews, лента.ру
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