Мэрайя Кэри показала фанатам свою восковую фигуру из музея мадам Тюссо

Мэрайя Кэри родилась 27 марта 1969 в США. У певицы было тяжелое детство, ее мать — оперная певица — часто терпела насилие со стороны отца-инженера. Когда дочери исполнилось три года, она решила сбежать от него и растила ребенка одна. Первые синглы начинающей звезды вышли в 1990 году, песни «Vision of Love», «Love Takes Time» и «I Don’t Wanna Cry» возглавили американские чарты и принесли Кэри первую популярность.