21-летняя модель из России приняла участие показе Victoria’s Secret: посмотрите фото

Тогда компания пообещала найти баланс и предстать в новом свете. Так и произошло, на этот раз на подиуме дефилировали модели плюс-сайз Эшли Грэм, Джил Кортлев и другие, а наряды элегантно подчеркивали красоту каждого ангела.