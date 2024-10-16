21-летняя модель из России приняла участие показе Victoria’s Secret: посмотрите фото

Posted 16 октября, 09:52
Published 16 октября, 09:52
Modified 16 октября, 10:43
Updated 16 октября, 10:43
На первом за шесть лет показе Victoria’s Secret, который прошел сегодня ночью, одним из ангелов стала россиянка Виктория Евсеева. 21-летняя модель дефилировала на подиуме вместе с Беллой и Джиджи Хадид, Ириной Шейк, Кэндис Свейнпул, Кейт Мосс и другими.
Виктория Евсеева вышла на подиум в образе бабочки лавандового цвета, крылья за ее спиной переливались фиолетово-малиновыми камнями, на ногах модели были серебряные каблуки.
Виктория Евсеева родилась в Вязьме. Ее путь в моделинге начался в 14 лет, первый бренд, который она представляла — российский Edem Couture.
Очень скоро в карьере девушки произошел прорыв: в последующие два года Евсеева три раза участвовала в показах бренда Chanel, а также Bottega Veneta, Alaïa, Schiaparelli, Chloe и других.
Сейчас ее представляют несколько агентств, включая миланское Monster Management. В прошлом году ведущий модный портал Models.com включил Викторию Евсееву в десятку «прорывов сезона», а кто-то из экспертов и вовсе называл ее моделью 2023 года.
Напомним, что ночной показ стал первым за шесть лет для именитого бренда нижнего белья, последний проводился в 2019 году. Причиной долгого перерыва стала массовая «отмена». Общественность раскритиковала Victoria’s Secret за чрезмерную сексуализацию девушек и отсутствие моделей плюс-сайз.
Тогда компания пообещала найти баланс и предстать в новом свете. Так и произошло, на этот раз на подиуме дефилировали модели плюс-сайз Эшли Грэм, Джил Кортлев и другие, а наряды элегантно подчеркивали красоту каждого ангела.