gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 09:52

Published 16 октября, 09:52

Modified 16 октября, 10:43

Updated 16 октября, 10:43

Виктория Евсеева

21-летняя модель из России приняла участие показе Victoria’s Secret: посмотрите фото

16 октября 2024, 09:52
Фото: Dimitrios Kambouris. Victoria's Secret
Виктория Евсеева
Виктория Евсеева из Вязьмы стала ангелом Victoria’s Secret и прошлась по подиуму вместе с сестрами Хадид, Ириной Шейк, Тейлор Хилл и другими известными моделями.

На первом за шесть лет показе Victoria’s Secret, который прошел сегодня ночью, одним из ангелов стала россиянка Виктория Евсеева. 21-летняя модель дефилировала на подиуме вместе с Беллой и Джиджи Хадид, Ириной Шейк, Кэндис Свейнпул, Кейт Мосс и другими.

Виктория Евсеева вышла на подиум в образе бабочки лавандового цвета, крылья за ее спиной переливались фиолетово-малиновыми камнями, на ногах модели были серебряные каблуки.

Виктория ЕвсееваВиктория Евсеева
Тайра БэнксТайра Бэнкс
Открытие показаОткрытие показа
Виктория Евсеева. Фото: MUR

Виктория Евсеева родилась в Вязьме. Ее путь в моделинге начался в 14 лет, первый бренд, который она представляла — российский Edem Couture.

Очень скоро в карьере девушки произошел прорыв: в последующие два года Евсеева три раза участвовала в показах бренда Chanel, а также Bottega Veneta, Alaïa, Schiaparelli, Chloe и других.

Сейчас ее представляют несколько агентств, включая миланское Monster Management. В прошлом году ведущий модный портал Models.com включил Викторию Евсееву в десятку «прорывов сезона», а кто-то из экспертов и вовсе называл ее моделью 2023 года.

Виктория ЕвсееваВиктория Евсеева
Виктория Евсеева. Фото: ELITE MODELS

Напомним, что ночной показ стал первым за шесть лет для именитого бренда нижнего белья, последний проводился в 2019 году. Причиной долгого перерыва стала массовая «отмена». Общественность раскритиковала Victoria’s Secret за чрезмерную сексуализацию девушек и отсутствие моделей плюс-сайз.

Тогда компания пообещала найти баланс и предстать в новом свете. Так и произошло, на этот раз на подиуме дефилировали модели плюс-сайз Эшли Грэм, Джил Кортлев и другие, а наряды элегантно подчеркивали красоту каждого ангела.

Джиджи ХадидДжиджи Хадид
Ирина ШейкИрина Шейк
Барбара ПавлинБарбара Павлин
Кэндис СвейнполКэндис Свейнпол
Джиджи Хадид. Фото: Kevin Mazur. Victoria's Secret
Омская топ-модель Кристина Грикайте снялась в рекламе спортивной одежды
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Россия#Развлечения#Новости#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика