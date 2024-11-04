Оперативная помощь: в Омске росгвардейцы спасли 78-летнего мужчину

Ранее в правоохранительные органы как раз поступила заявка о пропаже 78-летнего мужчины, который ушёл из дома на улице 20 Партсъезда в Омске более шести часов назад. Его родственники сообщили, что он страдает от потери памяти. Сотрудники Росгвардии подтвердили, что найденный ими мужчина является тем самым пропавшим, которого искали его близкие.