Оперативная помощь: в Омске росгвардейцы спасли 78-летнего мужчину

Posted 4 ноября, 07:23
Published 4 ноября, 07:23
Modified 4 ноября, 07:25
Updated 4 ноября, 07:25
В Омске сотрудники Росгвардии оказали необходимую помощь 78-летнему мужчине, который заблудился из-за проблем со здоровьем.
Когда росгвардейцы прибыли на место инцидента, к ним обратился контролёр, который заметил незнакомого мужчину возле контрольно-пропускного пункта. После беседы выяснилось, что пожилой человек не помнит, где живёт, и не способен самостоятельно вернуться домой.
Ранее в правоохранительные органы как раз поступила заявка о пропаже 78-летнего мужчины, который ушёл из дома на улице 20 Партсъезда в Омске более шести часов назад. Его родственники сообщили, что он страдает от потери памяти. Сотрудники Росгвардии подтвердили, что найденный ими мужчина является тем самым пропавшим, которого искали его близкие.
В результате пожилого мужчину доставили в отдел полиции, где его уже ждали родственники.
Напомним, что ранее женщина из Марьяновского района обратилась за помощью после того, как ее внук потерялся во время прогулки. Полицейские оперативно распространили ориентировки, и вскоре мальчика обнаружили сотрудники ДПС.