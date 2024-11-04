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Posted 4 ноября, 07:23

Published 4 ноября, 07:23

Modified 4 ноября, 07:25

Updated 4 ноября, 07:25

В Омске сотрудники Росгвардии выручили заблудившегося пенсионера

Оперативная помощь: в Омске росгвардейцы спасли 78-летнего мужчину

4 ноября 2024, 07:23
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

В Омске сотрудники Росгвардии выручили заблудившегося пенсионера

Сотрудники Росгвардии оперативно нашли и вернули домой 78-летнего мужчину, страдающего потерей памяти, который заблудился и не мог самостоятельно вернуться.

В Омске сотрудники Росгвардии оказали необходимую помощь 78-летнему мужчине, который заблудился из-за проблем со здоровьем.

Когда росгвардейцы прибыли на место инцидента, к ним обратился контролёр, который заметил незнакомого мужчину возле контрольно-пропускного пункта. После беседы выяснилось, что пожилой человек не помнит, где живёт, и не способен самостоятельно вернуться домой.

Ранее в правоохранительные органы как раз поступила заявка о пропаже 78-летнего мужчины, который ушёл из дома на улице 20 Партсъезда в Омске более шести часов назад. Его родственники сообщили, что он страдает от потери памяти. Сотрудники Росгвардии подтвердили, что найденный ими мужчина является тем самым пропавшим, которого искали его близкие.

В результате пожилого мужчину доставили в отдел полиции, где его уже ждали родственники.

Напомним, что ранее женщина из Марьяновского района обратилась за помощью после того, как ее внук потерялся во время прогулки. Полицейские оперативно распространили ориентировки, и вскоре мальчика обнаружили сотрудники ДПС.

«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Росгвардия#Помощь#Новости#Потеря памяти#Пропажа#Спасение#Правоохранительные органы
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