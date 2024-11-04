Омские власти выделят на строительство дороги к мосту через Омь 150 млн рублей

Posted 4 ноября, 12:00
Published 4 ноября, 12:00
Modified 4 ноября, 12:06
Updated 4 ноября, 12:06
На сайте Заксобрания Омской области опубликовали проект областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В перечень трат вошло и строительство дороги к платному мосту через Омь, который свяжет улицу 10 лет Октября и Амурский поселок, а также позволит разгрузить центральные улицы города от фур.
Строительство дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостовым переходом через Омь начнется в 2025 году, на работы планируется потратить 150 млн рублей.
Напомним, что летом губернатор Виталий Хоценко уже заключил соглашение с инвестором, мост должен быть готов к 2026 году. Его протяженность составит 1,2 километра. Ориентировочные затраты на проект — 2,031 млрд рублей.