Омские власти выделят на строительство дороги к мосту через Омь 150 млн рублей

На сайте Заксобрания Омской области опубликовали проект областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В перечень трат вошло и строительство дороги к платному мосту через Омь, который свяжет улицу 10 лет Октября и Амурский поселок, а также позволит разгрузить центральные улицы города от фур.