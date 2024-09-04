Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске

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В скором времени в Омске начнут капитально ремонтировать мост имени 60-летия ВЛКСМ. Напомним, контракт с ООО «Стройтраст» на выполнение соответствующих работ разместили на сайте госзакупок. Эта же компания занималась ремонтом Ленинградского моста.
Еще минувшей весной обсуждалось, что Омску требуется новый мост через Иртыш. Есть вероятность, что разговоры об этом возродятся с началом ремонта моста у Телецентра. Согласно документу, подрядчик должен приступить к работам в течение пяти рабочих дней после заключения контракта. Продлится ремонт до конца октября 2026 года.
На фоне ситуации с перекрытием корреспондент Города55 узнала у одного из авторов генплана города, где и когда в Омске могут появиться новые мосты. По словам начальника отдела транспортного обеспечения ИТП «Град» Константина Васенко, в генеральном плане запланировано строительство двух мостов. Этот документ отражает стратегию территориального развития Омска до 2040 года.
Один из мостов должен соединить поселок Солнечный и Нефтяники. Это позволит разгрузить мост по улице Лукашевича и обеспечит прямую связь северной промышленной зоны и промышленной зоны, расположенной на другом берегу.
Второй мост соединит район железнодорожного вокзала со Старым Кировском.
«В рамках генерального плана делался большой анализ, в том числе пассажирских транспортных потоков, и выполнялись различные моделирования. Из всех возможных вариантов выбрали наиболее оптимальные, которые помогут сократить время задержек на дорогах и будут соединять большие районы», — объяснил Васенко.
На вопрос о приоритетности строительства мостов эксперт ответил, что влияют разные факторы, например, транзитное движение по Лукашевича. Если оценивать необходимость разгрузки этой улицы и вывод грузового транспорта, который едет в северную промзону, то эффективнее построить мост, которые соединил бы поселок Солнечный и Нефтяники. Можно предположить, что сейчас он приоритетнее еще потому, что мост имени 60-летия ВЛКСМ закроют на капремонт. Это осложнит и без того непростую ситуацию на дорогах, особенно в часы пик.
«Строительство таких объектов с экспертизами, прохождением всех этапов, при непрерывном финансировании занимает не меньше пяти лет. Назвать точную сумму, сколько будет стоить строительство моста, тоже сложно. Но по грубым оценкам — не меньше 10 млрд рублей», — подчеркнул Васенко.
Как уже обозначил эксперт, на реализацию подобных решений требуются большие деньги и много времени. Например, строительство омского метромоста началось в 1993 году, но в течение семи лет оно продвигалось очень медленно. Все из-за того, что большая часть средств выделялась из федерального бюджета, и финансирования не хватало. В итоге открыли его лишь осенью 2005 года. Планировалось, что в 2008 году возможности нового моста будут использоваться на все 100% и по нему пойдут первые поезда метро — от «Библиотеки им. Пушкина» до «Заречной». Однако проект заморозили на неопределенный срок. Но надежды «возродить» строительство метро в Омске еще не потеряны — его хотят интегрировать в транспортную сеть города. Ранее сообщалось о трех интересных вариантах.
В июне этого года Виталий Хоценко заключил соглашение с инвестором о строительстве в Омске платного моста через Омь, проект должен быть готов к 2026 году. Его протяженность составит 1,2 километра. Мост свяжет улицу 10 лет Октября и Амурский поселок, даст возможность соединить северный и восточный промышленные узлы Омска и избавит центральные улицы от потока фур. Инвестор гарантирует бесплатный проезд для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных машин и полиции.
«Бесплатным мостом может пользоваться неограниченный круг лиц. А в платный мост часть денег вкладывает инвестор, если государству не хватает средств. Это выгодно для бюджета, но вызывает ограничения для людей. Поэтому бесплатный, наверное, лучше, потому что им могут все пользоваться. Но, опять же, именно по той причине, что он бесплатный, он может и не появиться», — отметил Васенко.
Добавим, что еще одной хорошей альтернативой новым мостам Константин Васенко назвал развитие трамвайной сети. По его мнению, это решило бы много нюансов в транспортной сфере.
В рамках масштабного ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ по нему собираются проложить трамвайные рельсы. Когда-то по этому мосту уже ходили трамваи, однако власти посчитали данный вид транспорта неперспективным, поэтому в 2016 году линию демонтировали. Но теперь из-за активной застройки Левобережья и появления современной хоккейной арены с обширной парковой зоной трамвай решили вернуть.
Кроме того, в городе планируются большие изменения в транспортной структуре улицы Светловской в связи со строительством ЖК «Снегири» на Московке. Генпланом предусмотрено, что вблизи новостроек создадут трамвайные и троллейбусные линии.