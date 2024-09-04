Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске

Как уже обозначил эксперт, на реализацию подобных решений требуются большие деньги и много времени. Например, строительство омского метромоста началось в 1993 году, но в течение семи лет оно продвигалось очень медленно. Все из-за того, что большая часть средств выделялась из федерального бюджета, и финансирования не хватало. В итоге открыли его лишь осенью 2005 года. Планировалось, что в 2008 году возможности нового моста будут использоваться на все 100% и по нему пойдут первые поезда метро — от «Библиотеки им. Пушкина» до «Заречной». Однако проект заморозили на неопределенный срок. Но надежды «возродить» строительство метро в Омске еще не потеряны — его хотят интегрировать в транспортную сеть города. Ранее сообщалось о трех интересных вариантах.