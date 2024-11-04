Губернатор Виталий Хоценко поздравил омичей с Днем народного единства

Сегодня в Омской области прошла патриотическая акция «Народов много — Родина одна» и праздничная программа «Голос России», приуроченные к празднованию Дня народного единства. В акции приняла участие молодежь региона, главные события проходили в Городском саду. Именно там студенческие отряды провели флешмоб «Россия, мы дети твои», во время которого развернули гигантское полотнище российского триколора.