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Posted 4 ноября, 09:37

Published 4 ноября, 09:37

Modified 4 ноября, 09:41

Updated 4 ноября, 09:41

Губернатор Виталий Хоценко поздравил омичей с Днем народного единства

Губернатор Виталий Хоценко поздравил омичей с Днем народного единства

4 ноября 2024, 09:37
Фото: Сергей Мельников. Правительство Омской области.
Торжественные мероприятия в честь праздника сегодня прошли в Городском саду и Концертном зале филармонии.

Сегодня в Омской области прошла патриотическая акция «Народов много — Родина одна» и праздничная программа «Голос России», приуроченные к празднованию Дня народного единства. В акции приняла участие молодежь региона, главные события проходили в Городском саду. Именно там студенческие отряды провели флешмоб «Россия, мы дети твои», во время которого развернули гигантское полотнище российского триколора.

Продолжила празднование программа «Голос России» в Концертном зале омской филармонии. Почетными гостями мероприятия стали общественные и политические деятели, представители национально-культурных объединений, молодежных движений, труженики села и работники омских предприятий.

Сергей МельниковСергей Мельников
Сергей МельниковСергей Мельников
Сергей Мельников. Фото: Правительство Омской области

Также на празднике побывали губернатор Виталий Хоценко, председатель Заксобрания Александр Артемов, мэр Омска Сергей Шелест и другие официальные лица.

«Этот праздник напоминает нам о том, что единство народа — наше главное богатство и наследие. День народного единства — олицетворение нашего региона: у нас представители всех национальностей и конфессий живут в дружбе и согласии, при этом сохраняют и поддерживают свою самобытность и культуру. Желаю всем нам и дальше жить в мире и согласии, объединившись на пути развития. В этом наша сила!» — обратился к собравшимся Виталий Хоценко.

Напомним, что вчера в Омской крепости прошел исторический фестиваль «Подвиг 1612». Его главным событием стала реконструкция сражения эпохи Смутного времени.

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#Анастасия Баянова#Омск#Праздники#Омская область#Правительство#Новости#День народного единства#Празднование#Областное правительство
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