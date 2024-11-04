Губернатор Виталий Хоценко поздравил омичей с Днем народного единства

Posted 4 ноября, 09:37
Published 4 ноября, 09:37
Modified 4 ноября, 09:41
Updated 4 ноября, 09:41
Сегодня в Омской области прошла патриотическая акция «Народов много — Родина одна» и праздничная программа «Голос России», приуроченные к празднованию Дня народного единства. В акции приняла участие молодежь региона, главные события проходили в Городском саду. Именно там студенческие отряды провели флешмоб «Россия, мы дети твои», во время которого развернули гигантское полотнище российского триколора.
Продолжила празднование программа «Голос России» в Концертном зале омской филармонии. Почетными гостями мероприятия стали общественные и политические деятели, представители национально-культурных объединений, молодежных движений, труженики села и работники омских предприятий.
Также на празднике побывали губернатор Виталий Хоценко, председатель Заксобрания Александр Артемов, мэр Омска Сергей Шелест и другие официальные лица.
«Этот праздник напоминает нам о том, что единство народа — наше главное богатство и наследие. День народного единства — олицетворение нашего региона: у нас представители всех национальностей и конфессий живут в дружбе и согласии, при этом сохраняют и поддерживают свою самобытность и культуру. Желаю всем нам и дальше жить в мире и согласии, объединившись на пути развития. В этом наша сила!» — обратился к собравшимся Виталий Хоценко.
Напомним, что вчера в Омской крепости прошел исторический фестиваль «Подвиг 1612». Его главным событием стала реконструкция сражения эпохи Смутного времени.