«Вхожу в курс дела»: новый советник Хоценко рассказал о своих планах

География карьеры Прудниковой в значительной степени совпадает с географией карьеры Виталия Хоценко. Новый советник не отрицает: она работала с будущим омским губернатором и в Салехарде (в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа), и в Ставрополе, в правительстве Ставропольского края. Теперь перед ней открываются новые перспективы уже в родном городе.