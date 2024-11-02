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Posted 2 ноября, 10:25

Published 2 ноября, 10:25

Modified 2 ноября, 10:25

Updated 2 ноября, 10:25

Новый советник губернатора Хоценко уже приехал в Омск

«Вхожу в курс дела»: новый советник Хоценко рассказал о своих планах

2 ноября 2024, 10:25
Фото: 1MI.

Новый советник губернатора Хоценко уже приехал в Омск

Ольга Прудникова работала прежде на Ямале, в Ставрополье и Москве.

Сегодня, 2 ноября, стало известно о том, что у губернатора Омской области Виталия Хоценко появился новый советник — Ольга Прудникова. Корреспондент Города55 дозвонился до Ольги Николаевны, чтобы узнать о ее планах на новой работе.

«Я назначена только вчера, поэтому самый главный мой план — ознакомиться с проблемами, с людьми, которые эти проблемы решают, и понять, где я могу быть максимально полезной, — объяснила Прудникова. — Пока вхожу в курс дела».

Она уже приехала в Омск. Прудникова жила в других регионах с 2008 года, но, по ее словам, все это время не разрывала связи с малой родиной.

«Конечно, я тут появлялась, — уточнила она. — У меня тут родители, друзья, так что от местной жизни не отрывалась».

География карьеры Прудниковой в значительной степени совпадает с географией карьеры Виталия Хоценко. Новый советник не отрицает: она работала с будущим омским губернатором и в Салехарде (в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа), и в Ставрополе, в правительстве Ставропольского края. Теперь перед ней открываются новые перспективы уже в родном городе.

Узнав, что в телеграм-каналах ей уже прочат более серьезные должности, чем пост советника, Прудникова не стала отвергать такую возможность.

«Могу сказать: да, может быть», — лаконично ответила она.

Напомним: Ольга Прудникова до своего переезда из Омска в Салехард работала на «ТелеОмск-АКМЭ».

Советником Виталия Хоценко стала бывшая сотрудница «ТелеОмск-АКМЭ»
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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Назначения#Советник#Ольга Прудникова
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