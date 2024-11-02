«Вхожу в курс дела»: новый советник Хоценко рассказал о своих планах

Posted 2 ноября, 10:25
Published 2 ноября, 10:25
Modified 2 ноября, 10:25
Updated 2 ноября, 10:25
Сегодня, 2 ноября, стало известно о том, что у губернатора Омской области Виталия Хоценко появился новый советник — Ольга Прудникова. Корреспондент Города55 дозвонился до Ольги Николаевны, чтобы узнать о ее планах на новой работе.
«Я назначена только вчера, поэтому самый главный мой план — ознакомиться с проблемами, с людьми, которые эти проблемы решают, и понять, где я могу быть максимально полезной, — объяснила Прудникова. — Пока вхожу в курс дела».
Она уже приехала в Омск. Прудникова жила в других регионах с 2008 года, но, по ее словам, все это время не разрывала связи с малой родиной.
«Конечно, я тут появлялась, — уточнила она. — У меня тут родители, друзья, так что от местной жизни не отрывалась».
География карьеры Прудниковой в значительной степени совпадает с географией карьеры Виталия Хоценко. Новый советник не отрицает: она работала с будущим омским губернатором и в Салехарде (в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа), и в Ставрополе, в правительстве Ставропольского края. Теперь перед ней открываются новые перспективы уже в родном городе.
Узнав, что в телеграм-каналах ей уже прочат более серьезные должности, чем пост советника, Прудникова не стала отвергать такую возможность.
«Могу сказать: да, может быть», — лаконично ответила она.
Напомним: Ольга Прудникова до своего переезда из Омска в Салехард работала на «ТелеОмск-АКМЭ».