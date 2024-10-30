К кому идти лечить детей? В Омске не хватает педиатров в поликлиниках

Омичи жалуются на нехватку педиатров в ряде детских поликлиник города. Попасть на прием к участковому педиатру в городе не так-то просто. Запись бывает забита на две, а то и три недели вперед. Особенно сейчас, в период подъема заболеваемости. В минздраве на запрос Города55 предоставили актуальные данные по дефициту детских врачей.