К кому идти лечить детей? В Омске не хватает педиатров в поликлиниках

Posted 30 октября, 05:14
Published 30 октября, 05:14
Modified 30 октября, 06:09
Updated 30 октября, 06:09
Омичи жалуются на нехватку педиатров в ряде детских поликлиник города. Попасть на прием к участковому педиатру в городе не так-то просто. Запись бывает забита на две, а то и три недели вперед. Особенно сейчас, в период подъема заболеваемости. В минздраве на запрос Города55 предоставили актуальные данные по дефициту детских врачей.
На данный момент больше всего не хватает педиатров в Детской городской больнице № 4, Детской городской поликлинике № 1, Детской городской поликлинике № 2 имени Скворцова В.Е., Детской городской поликлинике № 5. Решают эту проблему, в том числе, целевым обучением в медицинских вузах.
«В целях привлечения молодых специалистов Министерством организована целевая подготовка врачей для подведомственных государственных учреждений здравоохранения Омской области, в том числе для указанных БУЗОО. Так, на условиях целевой подготовки по программам специалитета по специальности „Педиатрия“ в ОмГМУ обучается: для „ДГБ № 4“ — 19 целевиков, для „ДГП № 1“ — 8 целевиков, для „ДГП № 2“ — 27 целевиков, для „ДГП № 5“ — 8 целевиков», — отметили в минздраве.
В ведомстве добавили, что наиболее дефицитными специальностями являются «Лечебное дело», «Клиническая лабораторная диагностика», «Психиатрия», «Кардиология», «Неврология», «Терапия», «Офтальмология», «Травматология и ортопедия», «Хирургия».
Министерство ежегодно рассчитывает потребность государственных больниц во врачах и средних медицинских работниках. В частности, на 2024 год прогнозная потребность составляет 50 врачей-педиатров.
«Согласно прогнозной потребности на начало 2024 года потребность во врачах-специалистах, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для ГУЗОО, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области, составляло 250 человек», — добавили в ведомстве.
«Сколько пришли педиатров, озвучили. Сколько уволилось специалистов? Умолчали. Также приходится ждать приема узких специалистов. К ЛОРу, например запись непростая»;
«В мою поликлинику запись расписана к педиатру на две недели вперед, если бы хватало педиатров, то наверное дня через два наверное попала бы с ребенком на прием»;
«К нашему педиатру вечно нет талонов»;
«К бесплатному просто невозможно попасть. Педиатр говорит, что у них талонов нет, отправляет в ОДКБ, те отвечают, что талоны только у педиатра. И так продолжается не первый месяц»;
В детской поликлинике участковые врачи не принимают первичных пациентов без талонов. У нас возникла непредвиденная ситуация, когда понадобилось к узкому специалисту, а направляет туда исключительно педиатр. На сайте талонов на мой участок нет. Взяла свободный талон на сегодня к другому врачу, на чужой участок. Сегодня приходим к ней, а она отказывается принимать нас. Насколько помню, она не имеет право нас не принять (к ней очереди нет, а к нашему врачу в соседнем кабинете аншлаг). По крайней мере раньше такой закон был. Но она категорически отказалась нас принимать. Психанула, убежала разбираться к нашему участковому врачу».
В омском минздраве сообщили, что на динамику снижения численности врачей влияют:
Чтобы привлекать и удерживать медработников на рабочих местах, проводятся некоторые мероприятия:
Добавим, что, по данным платформы hh.ru на сентябрь, медицинская отрасль испытывает наибольшие трудности: на одну вакансию врача приходится лишь 0,5 резюме. Это заметное снижение по сравнению с прошлым годом, когда на одну вакансию приходилось 0,9 резюме.