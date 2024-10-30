gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 05:14

Published 30 октября, 05:14

Modified 30 октября, 06:09

Updated 30 октября, 06:09

В поликлиниках Омска не хватает педиатров

К кому идти лечить детей? В Омске не хватает педиатров в поликлиниках

30 октября 2024, 05:14
Фото: 1MI.

В поликлиниках Омска не хватает педиатров

В минздраве Городу55 объяснили, сколько и почему не хватает специалистов по детским болезням.

Омичи жалуются на нехватку педиатров в ряде детских поликлиник города. Попасть на прием к участковому педиатру в городе не так-то просто. Запись бывает забита на две, а то и три недели вперед. Особенно сейчас, в период подъема заболеваемости. В минздраве на запрос Города55 предоставили актуальные данные по дефициту детских врачей.

Сколько врачей не хватает

На данный момент больше всего не хватает педиатров в Детской городской больнице № 4, Детской городской поликлинике № 1, Детской городской поликлинике № 2 имени Скворцова В.Е., Детской городской поликлинике № 5. Решают эту проблему, в том числе, целевым обучением в медицинских вузах.

«В целях привлечения молодых специалистов Министерством организована целевая подготовка врачей для подведомственных государственных учреждений здравоохранения Омской области, в том числе для указанных БУЗОО. Так, на условиях целевой подготовки по программам специалитета по специальности „Педиатрия“ в ОмГМУ обучается: для „ДГБ № 4“ — 19 целевиков, для „ДГП № 1“ — 8 целевиков, для „ДГП № 2“ — 27 целевиков, для „ДГП № 5“ — 8 целевиков», — отметили в минздраве.

В ведомстве добавили, что наиболее дефицитными специальностями являются «Лечебное дело», «Клиническая лабораторная диагностика», «Психиатрия», «Кардиология», «Неврология», «Терапия», «Офтальмология», «Травматология и ортопедия», «Хирургия».

Министерство ежегодно рассчитывает потребность государственных больниц во врачах и средних медицинских работниках. В частности, на 2024 год прогнозная потребность составляет 50 врачей-педиатров.

«Согласно прогнозной потребности на начало 2024 года потребность во врачах-специалистах, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для ГУЗОО, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области, составляло 250 человек», — добавили в ведомстве.

Что говорят омичи

«Сколько пришли педиатров, озвучили. Сколько уволилось специалистов? Умолчали. Также приходится ждать приема узких специалистов. К ЛОРу, например запись непростая»;
«В мою поликлинику запись расписана к педиатру на две недели вперед, если бы хватало педиатров, то наверное дня через два наверное попала бы с ребенком на прием»;
«К нашему педиатру вечно нет талонов»;
«К бесплатному просто невозможно попасть. Педиатр говорит, что у них талонов нет, отправляет в ОДКБ, те отвечают, что талоны только у педиатра. И так продолжается не первый месяц»;
В детской поликлинике участковые врачи не принимают первичных пациентов без талонов. У нас возникла непредвиденная ситуация, когда понадобилось к узкому специалисту, а направляет туда исключительно педиатр. На сайте талонов на мой участок нет. Взяла свободный талон на сегодня к другому врачу, на чужой участок. Сегодня приходим к ней, а она отказывается принимать нас. Насколько помню, она не имеет право нас не принять (к ней очереди нет, а к нашему врачу в соседнем кабинете аншлаг). По крайней мере раньше такой закон был. Но она категорически отказалась нас принимать. Психанула, убежала разбираться к нашему участковому врачу».
Фото: Изображение Midjourney

Почему возник дефицит врачей

В омском минздраве сообщили, что на динамику снижения численности врачей влияют:

  • низкая зарплата;
  • переезд в другие регионы и переход в частные клиники из-за высокой конкуренции на рынке медицинских услуг;
  • низкая заинтересованность в трудоустройстве из-за проблем с транспортной доступностью и недостаточным развитием социальной инфраструктуры на селе, отсутствием комфортного жилья.

Как решают кадровый вопрос

Чтобы привлекать и удерживать медработников на рабочих местах, проводятся некоторые мероприятия:

  • целевая подготовка с условием трудоустройства, включая дополнительные бюджетные места за счет средств областного бюджета в дополнение к бюджетным местам за счет средств федерального бюджета;
  • профориентационная работа со студентами;
  • привлечение врачей-стажеров;
  • организация практической подготовки на рабочих местах в БУЗОО;
  • предоставление мер социальной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов медицинским работникам (выплаты студентам, обучающимся на условиях целевой подготовки в университете, единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам);
  • установление дополнительных мер стимулирования медицинских работников (меры по организации первоочередного предоставления служебного жилья отдельным категориям медицинских работников, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, мест детям в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, передача служебных жилых помещений в собственность отдельным категориям медицинских работников).

Добавим, что, по данным платформы hh.ru на сентябрь, медицинская отрасль испытывает наибольшие трудности: на одну вакансию врача приходится лишь 0,5 резюме. Это заметное снижение по сравнению с прошлым годом, когда на одну вакансию приходилось 0,9 резюме.

Ножи, батарейки и не только: что врачи находят внутри омичей
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Минздрав#Здравоохранение#Дети#Дефицит кадров#Зарплата врачей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика