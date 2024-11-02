Омичи огородили дома на Богдана Хмельницкого лентой «осторожно, радиация»

Напомним, что ранее Глава СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку транспортной доступности одного из поселков Любинского района Омской области. Дороги в населенном пункте находятся в удручающем состоянии и вызывают беспокойство у местных жителей, так как часто по ним не могут проехать даже автомобили спецслужб.