Омичи огородили дома на Богдана Хмельницкого лентой «осторожно, радиация»

Posted 2 ноября, 12:38
Published 2 ноября, 12:38
Modified 2 ноября, 16:42
Updated 2 ноября, 16:42
Сегодня утром омичи заметили странное ярко-желтое ограждение между домами № 170 и 172 по улице Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе. На нем было написано: «осторожно, радиация».
Позже выяснилось, что стало причиной появления такой ленты. Как рассказали в администрации Омска, таким образом местные жители попытались ограничить движение автомобилей вблизи домов, так как из-за машин вся дорога покрылась колеей.
«Придомовая территория находится в собственности у жильцов. Специалисты Октябрьского округа порекомендовали жителям поменять ленту, — рассказали в пресс-службе мэрии изданию NGS55.RU, там же появилось фото местности.
Напомним, что ранее Глава СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку транспортной доступности одного из поселков Любинского района Омской области. Дороги в населенном пункте находятся в удручающем состоянии и вызывают беспокойство у местных жителей, так как часто по ним не могут проехать даже автомобили спецслужб.