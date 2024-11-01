Алкоголь, убийство и кража: в Омске вынесли приговор двум мужчинам

Тело обнаружили лишь через неделю. В ходе расследования выяснилось, что те же мужчины ранее украли кабель из подвала дома на улице Заозерной. На судебном заседании осужденные частично признали свою вину, но утверждали, что преступления не были согласованы заранее. Суд приговорил одного из мужчин к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, а второго — к 13 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима.