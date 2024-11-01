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Posted 1 ноября, 12:16

Published 1 ноября, 12:16

Modified 1 ноября, 12:17

Updated 1 ноября, 12:17

В Омске вынесли приговор за совместное убийство и кражу электрического кабеля

Алкоголь, убийство и кража: в Омске вынесли приговор двум мужчинам

1 ноября 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске вынесли приговор за совместное убийство и кражу электрического кабеля

Судебная коллегия оставила без изменений приговор двум обвиняемым за убийство знакомого и кражу.

В Омске завершился судебный процесс над двумя мужчинами, которые были признаны виновными в убийстве и краже. Преступление произошло летом 2023 года, когда мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на своего знакомого. Они нанесли ему множественные удары, в том числе ножевое ранение. После этого они спрятали тело в кустах и накрыли его одеялом.

Тело обнаружили лишь через неделю. В ходе расследования выяснилось, что те же мужчины ранее украли кабель из подвала дома на улице Заозерной. На судебном заседании осужденные частично признали свою вину, но утверждали, что преступления не были согласованы заранее. Суд приговорил одного из мужчин к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, а второго — к 13 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима.

Осужденные подали апелляцию, но суд оставил приговор в силе. Теперь приговор вступил в законные права, а мужчины будут отбывать наказание в колонии.

Напомним, что в Омске продолжается расследование инцидента в результате которого погиб человек. Конфликт, возникший между тремя мужчинами в дачном доме, закончился трагедией, когда один из них нанес другому смертельный удар ножом.

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