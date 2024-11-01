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Posted 1 ноября, 08:44

Published 1 ноября, 08:44

Modified 1 ноября, 09:40

Updated 1 ноября, 09:40

В Омской области депутат попал в реестр коррупционеров

Отставка и запрет на госслужбу: омский депутат лишился должности

1 ноября 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области депутат попал в реестр коррупционеров

Сергей Гудимов был внесен в реестр коррупционеров после увольнения. Причиной такого решения послужила утрата доверия.

В Омской области депутат Артынского сельского поселения Сергей Гудимов был внесен в открытый реестр коррупционеров, что стало результатом его увольнения по причине утраты доверия. Этот реестр, который включает в себя не только представителей власти, но и сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Согласно официальным данным, полномочия Гудимова были прекращены 25 октября 2024 года. Это решение было принято на основании нескольких статей федерального законодательства.

В результате данного решения Гудимов не сможет занимать государственные должности в течение следующих пяти лет, что ставит под сомнение его дальнейшую карьеру в политике. Отметим, что Гудимов с 2018 года возглавляет одно из КФХ.

Напомним, что ранее руководитель Полтавского района Александр Милашенко ушел в отставку после инцидента с ДТП, в котором он участвовал. С 18 октября его обязанности временно будет исполнять Валерия Никитина.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Депутат#Коррупция#Отставка#Новости
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