Отставка и запрет на госслужбу: омский депутат лишился должности

В Омской области депутат Артынского сельского поселения Сергей Гудимов был внесен в открытый реестр коррупционеров, что стало результатом его увольнения по причине утраты доверия. Этот реестр, который включает в себя не только представителей власти, но и сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.