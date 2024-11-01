Отставка и запрет на госслужбу: омский депутат лишился должности

Posted 1 ноября, 08:44
Published 1 ноября, 08:44
Modified 1 ноября, 09:40
Updated 1 ноября, 09:40
В Омской области депутат Артынского сельского поселения Сергей Гудимов был внесен в открытый реестр коррупционеров, что стало результатом его увольнения по причине утраты доверия. Этот реестр, который включает в себя не только представителей власти, но и сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Согласно официальным данным, полномочия Гудимова были прекращены 25 октября 2024 года. Это решение было принято на основании нескольких статей федерального законодательства.
В результате данного решения Гудимов не сможет занимать государственные должности в течение следующих пяти лет, что ставит под сомнение его дальнейшую карьеру в политике. Отметим, что Гудимов с 2018 года возглавляет одно из КФХ.
Напомним, что ранее руководитель Полтавского района Александр Милашенко ушел в отставку после инцидента с ДТП, в котором он участвовал. С 18 октября его обязанности временно будет исполнять Валерия Никитина.