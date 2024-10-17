Полтавский район без главы: Милашенко подал в отставку после скандального ДТП

Скандал, приведший к отставке Милашенко, разразился в конце мая 2024 года, когда его автомобиль стал участником серьезного ДТП. По информации, поступившей от свидетелей, автомобиль Милашенко выехал на встречную полосу, что и привело к аварии. Важным моментом стало то, что после инцидента чиновник покинул место происшествия и не явился на работу, вместо этого оформив больничный лист.