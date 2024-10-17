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Posted 17 октября, 07:52

Published 17 октября, 07:52

Modified 17 октября, 07:54

Updated 17 октября, 07:54

Глава Полтавского района Милашенко ушел в отставку после скандального ДТП

Полтавский район без главы: Милашенко подал в отставку после скандального ДТП

17 октября 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney

Глава Полтавского района Милашенко ушел в отставку после скандального ДТП

Глава Полтавского района Александр Милашенко подал в отставку после скандала с ДТП, в котором он оказался замешан. С 18 октября его обязанности будет исполнять Валерия Никитина.

В администрации Полтавского района грядут изменения: глава Александр Милашенко подал в отставку. Это произошло спустя пять месяцев после скандального ДТП, в котором Милашенко оказался замешан. Информация о его отставке была официально опубликована в социальных сетях районной администрации.

На посту временного исполняющего обязанности главы района назначена Валерия Никитина, которая ранее занимала должность первого заместителя. Она будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет проведен конкурс на замещение вакантной должности.

Скандал, приведший к отставке Милашенко, разразился в конце мая 2024 года, когда его автомобиль стал участником серьезного ДТП. По информации, поступившей от свидетелей, автомобиль Милашенко выехал на встречную полосу, что и привело к аварии. Важным моментом стало то, что после инцидента чиновник покинул место происшествия и не явился на работу, вместо этого оформив больничный лист.

Виталий Хоценко отреагировал, подчеркнув необходимость тщательного расследования инцидента. Он обратился к правоохранительным органам с просьбой провести детальное расследование обстоятельств ДТП, особенно учитывая наличие пострадавших.

В июле мировым судом Полтавского района было принято решение о лишении Милашенко водительских прав на срок один год.

Напомним, что ранее Город55 сообщал, что в Омском областном суде была рассмотрена жалоба жителя Омска на вердикт районного суда. Заявитель выразил недовольство не только в адрес судей, но и в отношении дорожной инспекции, которую он обвинил в недостаточно серьезном подходе к ДТП, в котором пострадала его жена.

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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Скандал#Отставка#Губернатор#Новости#Виталий Хоценко#Правоохранительные органы#Александр Милашенко
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