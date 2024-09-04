Сломал шею руками. Омич убил кошку в присутствии маленькой дочери

В ходе следствия выяснилось, что поражающий жестокостью случай произошел в мае этого года. Сельчанин проводил время дома с семьей. У них также жила кошка. По неизвестным причинам мужчина сильно поссорился с женщиной и со злости собственными руками убил животное.