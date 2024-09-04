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Иллюстрация

Сломал шею руками. Омич убил кошку в присутствии маленькой дочери

4 сентября 2024, 05:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич сломал кошке шею руками в присутствии малолетней дочери

Мужчину посчитали виновным в садистском поступке. Он ссорился с сожительницей и в этот момент решил «наказать» животное. Рядом находилась их дочь.

В Омской области в Павлоградском районе прокуратура разбиралась в деле о жестоком поступке местного 29-летнего жителя. Его обвинили в жестоком обращении с животными.

В ходе следствия выяснилось, что поражающий жестокостью случай произошел в мае этого года. Сельчанин проводил время дома с семьей. У них также жила кошка. По неизвестным причинам мужчина сильно поссорился с женщиной и со злости собственными руками убил животное.

Мужчина частично признал свою вину. Он утверждал, что в момент убийства хвостатой в комнате не было девочки.

Фото: gorod55.ru

Прокуратура утвердила обвинение, уголовное дело направили в Павлоградский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Ранее Город55 писал о 61-летнем омиче, который жестоко расправился с собакой. Ему грозит до трех лет колонии.

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#Кристина Антоносян#Омск#Новости
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