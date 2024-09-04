Сломал шею руками. Омич убил кошку в присутствии маленькой дочери

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:47
В Омской области в Павлоградском районе прокуратура разбиралась в деле о жестоком поступке местного 29-летнего жителя. Его обвинили в жестоком обращении с животными.
В ходе следствия выяснилось, что поражающий жестокостью случай произошел в мае этого года. Сельчанин проводил время дома с семьей. У них также жила кошка. По неизвестным причинам мужчина сильно поссорился с женщиной и со злости собственными руками убил животное.
Мужчина частично признал свою вину. Он утверждал, что в момент убийства хвостатой в комнате не было девочки.
Прокуратура утвердила обвинение, уголовное дело направили в Павлоградский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
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