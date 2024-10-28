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Posted 28 октября, 06:14

Published 28 октября, 06:14

Modified 28 октября, 06:16

Updated 28 октября, 06:16

В Омске вынесен окончательный приговор водителю, виновному в смертельном ДТП

22-летнего омича признали виновным в ДТП с трагическими последствиями

28 октября 2024, 06:14
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске вынесен окончательный приговор водителю, виновному в смертельном ДТП

В Кировском районном суде был вынесен приговор водителю, виновному в смертельном ДТП, которое произошло в сентябре 2023 года на улице 22 Декабря.

В Омске завершилось судебное разбирательство по поводу серьезного нарушения правил дорожного движения, которое было совершено 22-летним жителем города. Кировский районный суд, рассматривающий это дело, принял решение, которое теперь вступило в законную силу, несмотря на обжалование со стороны защиты.

Дорожный инцидент, ставший причиной разбирательства, произошел в ночь 28 сентября 2023 года на улице 22 Декабря. В этот вечер молодой человек, управляя автомобилем марки «Шевроле Лачетти», допустил выезд на встречную полосу, что привело к столкновению с крупным грузовиком — бензовозом «Вольво», который был оборудован полуприцепом-цистерной. В результате этого трагического происшествия погибла 21-летний пассажир, находившаяся на переднем сидении автомобиля, прежде чем на место ДТП смогла прибыть скорая помощь. В дополнение к этому, два других пассажира получили серьезные травмы, требующие медицинского вмешательства.

Видео: Прокуратура Омской области.

В процессе судебного обсуждения подсудимый полностью признал свою вину и выразил готовность компенсировать моральный ущерб жертвам аварии. Однако, несмотря на инициативу потерпевших, которые ходатайствовали о прекращении уголовного дела, суд отклонил это ходатайство. Судебная инстанция встала на сторону прокуратуры.

Согласно решению суда, виновный был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы, однако это наказание было заменено на принудительные работы на тот же срок, при этом 5% его заработной платы будет удерживаться в пользу государства. Также ему на два года был запрещён доступ к управлению любыми транспортными средствами.

Напомним, что ранее в связи с серьезным дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на 568 километре трассы «Тюмень-Омск», сотрудники ГИБДД начали расследование. В ДТП участвовали семь грузовых автомобилей и две легковые машины.

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#Екатерина Тараленко#Видео#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#ГИБДД#Расследование#Принудительные работы#Кировский районный суд
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