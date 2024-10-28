22-летнего омича признали виновным в ДТП с трагическими последствиями

Согласно решению суда, виновный был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы, однако это наказание было заменено на принудительные работы на тот же срок, при этом 5% его заработной платы будет удерживаться в пользу государства. Также ему на два года был запрещён доступ к управлению любыми транспортными средствами.