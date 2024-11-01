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Posted 1 ноября, 06:06

Published 1 ноября, 06:06

Modified 1 ноября, 06:11

Updated 1 ноября, 06:11

Стало известно, какие школы и детсады в Омской области скоро ждет капремонт

Большие перемены: названы омские школы и детсады, которые отремонтируют к 2027 году

1 ноября 2024, 06:06
Фото: 1MI.

Стало известно, какие школы и детсады в Омской области скоро ждет капремонт

Министерство просвещения представило план капитального ремонта образовательных учреждений в Омской области. В программу вошло 46 объектов.

Минпросвещения определило образовательные учреждения, которые планируется обновить в рамках программы капитального ремонта на 2025–2027 годы. Депутат Государственной Думы Олег Смолин сообщил об этом в своем телеграм-канале и опубликовал перечень объектов, которые ждет ремонт.

«Хочу обратить внимание, что ситуация с капремонтом сейчас совсем не та, что была несколько лет назад, когда Омская область оформила заявку всего на две школы», — отметил Олег Смолин.
Фото: телеграм-канал Олега Смолина

Заместитель министра просвещения Андрей Николаев отметил, что по количеству школ и детских садов, включенных в программу, Омская область вошла в топ-7 регионов России. А по числу колледжей, которые будут отремонтированы, область занимает третье место.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о создании в Омске межвузовского кампуса. Этот вопрос обсуждался на встрече Виталия Хоценко с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. По мнению губернатора, открытие кампуса позволит улучшить условия для студентов и преподавателей и станет площадкой для внедрения новых образовательных моделей.

Жить в комфорте. В Омске хотят построить кампус для студентов
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Школа#Капитальный ремонт#Губернатор#Новости#Детские сады#Виталий Хоценко#Колледжи#СПО#Регионы России
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