Большие перемены: названы омские школы и детсады, которые отремонтируют к 2027 году

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о создании в Омске межвузовского кампуса. Этот вопрос обсуждался на встрече Виталия Хоценко с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. По мнению губернатора, открытие кампуса позволит улучшить условия для студентов и преподавателей и станет площадкой для внедрения новых образовательных моделей.