Большие перемены: названы омские школы и детсады, которые отремонтируют к 2027 году

Posted 1 ноября, 06:06
Published 1 ноября, 06:06
Modified 1 ноября, 06:11
Updated 1 ноября, 06:11
Минпросвещения определило образовательные учреждения, которые планируется обновить в рамках программы капитального ремонта на 2025–2027 годы. Депутат Государственной Думы Олег Смолин сообщил об этом в своем телеграм-канале и опубликовал перечень объектов, которые ждет ремонт.
«Хочу обратить внимание, что ситуация с капремонтом сейчас совсем не та, что была несколько лет назад, когда Омская область оформила заявку всего на две школы», — отметил Олег Смолин.
Заместитель министра просвещения Андрей Николаев отметил, что по количеству школ и детских садов, включенных в программу, Омская область вошла в топ-7 регионов России. А по числу колледжей, которые будут отремонтированы, область занимает третье место.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о создании в Омске межвузовского кампуса. Этот вопрос обсуждался на встрече Виталия Хоценко с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. По мнению губернатора, открытие кампуса позволит улучшить условия для студентов и преподавателей и станет площадкой для внедрения новых образовательных моделей.