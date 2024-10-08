Стала известна судьба омского министра Евгения Козлова, осужденного за халатность

Город55 выяснил, ждет ли отставка министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова. Напомним, его обвиняли в халатности при распределении 122 млн рублей, предназначенных для покупки жилья детям-сиротам. Деньги не дошли до адресата, так как министерство не провело аукционы. Расследование дела находилось на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.