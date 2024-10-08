Стала известна судьба омского министра Евгения Козлова, осужденного за халатность

Posted 8 октября, 04:32
Published 8 октября, 04:32
Modified 8 октября, 06:13
Updated 8 октября, 06:13
Город55 выяснил, ждет ли отставка министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова. Напомним, его обвиняли в халатности при распределении 122 млн рублей, предназначенных для покупки жилья детям-сиротам. Деньги не дошли до адресата, так как министерство не провело аукционы. Расследование дела находилось на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.
Суд признал Козлова виновным. Министру грозило 60 часов обязательных работ, однако чиновник избежал ответственности из-за истекшего срока давности.
В минимущества не стали комментировать ситуацию. В пресс-службе губернатора Городу55 сообщили, что Евгений Козлов продолжает исполнять свои обязанности.
«Исходя из вчерашнего решения судимости нет, так как в связи с истечением срока давности был освобожден от применения наказания. Кроме того, решение суда Евгений Юрьевич планирует обжаловать», — сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.
Однако региональная прокуратура придерживается другого мнения.
«После вступления в законную силу приговора суда он должен быть освобожден от занимаемой должности. Истечение сроков давности — это нереабилитирующее основание. Он признан виновным в совершении должностного преступления», — рассказали Городу55 в ведомстве.
Таким образом, если Евгений Козлов не сможет обжаловать решение суда, он покинет пост министра, несмотря на освобождение от наказания.