gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 10:50

Published 30 октября, 10:50

Modified 30 октября, 10:52

Updated 30 октября, 10:52

Иллюстрация

Год на стройку. В омском микрорайоне Заозерный появится небольшой магазин

30 октября 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

В омском микрорайоне Заозерный к осени 2025 года построят небольшой магазин

Одноэтажное здание с пятью входными группами разместится на улице Лаптева.

Сегодня, 30 октября, стало известно, что омский департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство магазина. Одноэтажное здание площадью 749,8 «квадратов» разместится на улице Лаптева в микрорайоне Заозерный.

Известно, что в отдельно стоящем магазине будет пять входных групп и три технических входа. По информации департамента, фасад здания будет с подсветкой.

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Омска

Кто именно займется строительством не уточняется, однако все работы должны быть завершены до октября 2025 года.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на месте магазина должен открыться бар. Новое заведение на Карла Маркса станет частью проекта «Давай покрепче». В материале — дата, когда запланировано открытие.

В центре Омска на месте магазина откроется новый бар с дневным и вечерним меню
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Магазин#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика