Год на стройку. В омском микрорайоне Заозерный появится небольшой магазин

Posted 30 октября, 10:50
Published 30 октября, 10:50
Modified 30 октября, 10:52
Updated 30 октября, 10:52
Сегодня, 30 октября, стало известно, что омский департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство магазина. Одноэтажное здание площадью 749,8 «квадратов» разместится на улице Лаптева в микрорайоне Заозерный.
Известно, что в отдельно стоящем магазине будет пять входных групп и три технических входа. По информации департамента, фасад здания будет с подсветкой.
Кто именно займется строительством не уточняется, однако все работы должны быть завершены до октября 2025 года.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на месте магазина должен открыться бар. Новое заведение на Карла Маркса станет частью проекта «Давай покрепче». В материале — дата, когда запланировано открытие.