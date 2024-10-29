В Омске на съезде с метромоста установят светофоры

Posted 29 октября, 10:01
Published 29 октября, 10:01
Modified 29 октября, 10:03
Updated 29 октября, 10:03
В Омске на пересечении съезда с метромоста и улицы 3-я Островская собираются установить светофоры. В настоящее время идет поиск подрядчика. Максимальная цена контракта составляет больше 4,6 млн рублей. Заявки от исполнителей принимают до 6 ноября.
В документах прилагается схема установки светофоров:
Также подрядчику предстоит нанести разметку и установить знаки. Все работы нужно будет закончить до 15 декабря.
Ранее Город55 рассказывал, что на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса изменилась схема движения.