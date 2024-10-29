В Омске на съезде с метромоста установят светофоры

В Омске на пересечении съезда с метромоста и улицы 3-я Островская собираются установить светофоры. В настоящее время идет поиск подрядчика. Максимальная цена контракта составляет больше 4,6 млн рублей. Заявки от исполнителей принимают до 6 ноября.