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Posted 29 октября, 10:01

Published 29 октября, 10:01

Modified 29 октября, 10:03

Updated 29 октября, 10:03

Иллюстрация

В Омске на съезде с метромоста установят светофоры

29 октября 2024, 10:01
Фото: 1MI. Иллюстрация
Они должны появиться до 15 декабря. На работы выделяют более 4,6 млн рублей.

В Омске на пересечении съезда с метромоста и улицы 3-я Островская собираются установить светофоры. В настоящее время идет поиск подрядчика. Максимальная цена контракта составляет больше 4,6 млн рублей. Заявки от исполнителей принимают до 6 ноября.

В документах прилагается схема установки светофоров:

Также подрядчику предстоит нанести разметку и установить знаки. Все работы нужно будет закончить до 15 декабря.

Ранее Город55 рассказывал, что на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса изменилась схема движения.

Будьте осторожны. В центре Омска изменили схему движения транспорта
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#Евгений Игишев#Омск#Светофор#Контракт#Подрядчик#Метромост
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