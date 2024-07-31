«Заявок не поступало»: в Омском районе готовятся строить мусоросортировочный комплекс

В Омской области в обозримой перспективе должны появиться несколько «объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение ТКО». Еще в начале 2023 года региональные власти заключили концессионные соглашения с ООО «Гринресурс» (оно должно построить мусоросортировочный комплекс в Таврическом районе) и с ООО «Мелиор Групп» (Тарский район). В министерстве экологии и природных ресурсов уточнили, что уже разработана проектно-сметная документация, во втором случае ожидаются результаты экспертизы.