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В Омском районе продлили сроки для мусорных концессионеров

«Заявок не поступало»: в Омском районе готовятся строить мусоросортировочный комплекс

31 июля 2024, 05:19
Фото: 1MI

В Омском районе продлили сроки для мусорных концессионеров

На данный момент желающих заключить концессионное соглашение нет.

В Омской области в обозримой перспективе должны появиться несколько «объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение ТКО». Еще в начале 2023 года региональные власти заключили концессионные соглашения с ООО «Гринресурс» (оно должно построить мусоросортировочный комплекс в Таврическом районе) и с ООО «Мелиор Групп» (Тарский район). В министерстве экологии и природных ресурсов уточнили, что уже разработана проектно-сметная документация, во втором случае ожидаются результаты экспертизы.

С третьим мусоросортировочным комплексом, который должен появиться в Омском районе, все сложнее.

— В настоящее время проводится конкурс на право заключения концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение ТКО на территории Омского района, — рассказали в министерстве, отвечая на письменный запрос Города55. — Срок подачи заявок на участие в конкурсе установлен до 6 августа 2024 года. По состоянию на 24 июля заявок не поступало…

В этом же ответе уточняется, что сроки были сдвинуты на 6 августа из-за жалоб в ФАС о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров.

Отметим: компания «Гринресурс» зарегистрирована в Москве, ее учредитель — нижегородский предприниматель Алексей Тулаев.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Минприроды#Мусор#Новости#Концессии
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