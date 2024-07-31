«Заявок не поступало»: в Омском районе готовятся строить мусоросортировочный комплекс

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Омской области в обозримой перспективе должны появиться несколько «объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение ТКО». Еще в начале 2023 года региональные власти заключили концессионные соглашения с ООО «Гринресурс» (оно должно построить мусоросортировочный комплекс в Таврическом районе) и с ООО «Мелиор Групп» (Тарский район). В министерстве экологии и природных ресурсов уточнили, что уже разработана проектно-сметная документация, во втором случае ожидаются результаты экспертизы.
С третьим мусоросортировочным комплексом, который должен появиться в Омском районе, все сложнее.
— В настоящее время проводится конкурс на право заключения концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение ТКО на территории Омского района, — рассказали в министерстве, отвечая на письменный запрос Города55. — Срок подачи заявок на участие в конкурсе установлен до 6 августа 2024 года. По состоянию на 24 июля заявок не поступало…
В этом же ответе уточняется, что сроки были сдвинуты на 6 августа из-за жалоб в ФАС о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров.
Отметим: компания «Гринресурс» зарегистрирована в Москве, ее учредитель — нижегородский предприниматель Алексей Тулаев.