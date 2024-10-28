У омского драмтеатра заметили много пожарных машин: что произошло

Сегодня утром в Омске местные жители стали свидетелями значительного скопления пожарных машин в центральной части города. Однако, как сообщает МЧС России по Омской области, нет причин для паники. В 9:30 начались запланированные учения, целью которых является отработка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности, пожаров, в Омском государственном академическом театре драмы.