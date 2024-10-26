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Posted 26 октября, 04:29

Published 26 октября, 04:29

Modified 26 октября, 07:31

Updated 26 октября, 07:31

В Центральном округе Омска сгорел частный дом

В Центральном округе Омска сгорел частный дом

26 октября 2024, 04:29
Фото: 1MI
Пожар произошел на улице Шебалдина.

Вечером 25 октября в Омске на улице Шебалдина произошел серьезный пожар. В одном из омских пабликов на сайте «ВКонтакте» появилось видео, на котором показано, как пылает частный дом.

«28 специалистов МЧС России и 7 единиц техники ликвидировали возгорание в жилом доме на площади 115 квадратов и экскаватора во дворе, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС. — Перехода огня на соседние строения не допущено».

Спасатели сообщают еще о нескольких пожарах, зафиксированных за последние сутки. В Кировском округе горела опора линии электропередач, в Красноярском сельском поселении и поселке Новоомский горел мусор, в селе Ночка Исилькульского района горел жилой дом на площади 80 квадратов. Во всех случаях огонь удалось оперативно потушить.

Стала известна предварительная причина пожара с тремя погибшими в Омской области
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#Николай Эйхвальд#Омск#Соцсети#МЧС#Новости
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