В Центральном округе Омска сгорел частный дом

Спасатели сообщают еще о нескольких пожарах, зафиксированных за последние сутки. В Кировском округе горела опора линии электропередач, в Красноярском сельском поселении и поселке Новоомский горел мусор, в селе Ночка Исилькульского района горел жилой дом на площади 80 квадратов. Во всех случаях огонь удалось оперативно потушить.