Стала известна предварительная причина пожара с тремя погибшими в Омской области

В субботу, 12 октября, в Павлоградке сгорел дом, в котором проживала многодетная семья — родители с тремя дочками в возрасте 12, 18 и 29 лет. В результате, напомним, погибли 56-летний мужчина, его 54-летняя супруга и старшая дочь. Они отправились продуктами горения. По факту происшествия в следкоме уже возбудили уголовное дело.