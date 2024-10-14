Стала известна предварительная причина пожара с тремя погибшими в Омской области

Posted 14 октября, 09:02
Published 14 октября, 09:02
Modified 14 октября, 09:04
Updated 14 октября, 09:04
В субботу, 12 октября, в Павлоградке сгорел дом, в котором проживала многодетная семья — родители с тремя дочками в возрасте 12, 18 и 29 лет. В результате, напомним, погибли 56-летний мужчина, его 54-летняя супруга и старшая дочь. Они отправились продуктами горения. По факту происшествия в следкоме уже возбудили уголовное дело.
По предварительной информации следкома, пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Однако более точно причину поможет установить пожарно-техническая экспертиза. За расследованием уголовного дела проследит прокуратура Павлоградского района.
Ранее Город55 писал, что, по информации регионального МЧС, погибшие супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.