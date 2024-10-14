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Posted 14 октября, 09:02

Published 14 октября, 09:02

Modified 14 октября, 09:04

Updated 14 октября, 09:04

Стала известна предварительная причина пожара с тремя погибшими в Омской области

Стала известна предварительная причина пожара с тремя погибшими в Омской области

14 октября 2024, 09:02
Фото: Прокуратура Омской области
В региональном следкоме возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара. За ходом расследования проследит прокуратура.

В субботу, 12 октября, в Павлоградке сгорел дом, в котором проживала многодетная семья — родители с тремя дочками в возрасте 12, 18 и 29 лет. В результате, напомним, погибли 56-летний мужчина, его 54-летняя супруга и старшая дочь. Они отправились продуктами горения. По факту происшествия в следкоме уже возбудили уголовное дело.

По предварительной информации следкома, пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Однако более точно причину поможет установить пожарно-техническая экспертиза. За расследованием уголовного дела проследит прокуратура Павлоградского района.

Фото: Прокуратура Омской области

Ранее Город55 писал, что, по информации регионального МЧС, погибшие супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Пожары#Уголовное дело#Следком#Новости#Погибшие#Павлоградский район
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