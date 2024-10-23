Исчезновение на улице Жуковского: в Омске ищут пропавшего пенсионера

В Омске продолжаются усилия по поиску 71-летнего мужчину, который пропал без вести 10 октября 2024 года. Этот тревожный инцидент начался, когда он вышел из своего дома на улице Жуковского, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. За развитием событий внимательно следит отдел полиции № 4 УМВД России по Омску, сотрудники которого активно участвуют в поисках.