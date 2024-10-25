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Posted 25 октября, 07:59

Published 25 октября, 07:59

Modified 25 октября, 08:01

Updated 25 октября, 08:01

На выходных на Омск обрушится новая неприятность

На выходных на Омск обрушится новая неприятность

25 октября 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney
Ее влияние омичи могут почувствовать уже после полудня.

В субботу, 26 октября, омичам снова пообещали магнитную бурю. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера будет возбужденной уже после шести утра. А к полудню на регион обрушится буря уровня G1 (слабая).

Фото: xras.ru

В научной литературе нет подтверждения того, что бури влияют на здоровье, но на практике врачи сталкиваются с метеозависимостью. В этот период люди могут чувствовать головную боль, тошноту, слабость, снижение работоспособность.

Напомним, что в этом году произошла одна из крупнейших за последние годы вспышек на Солнце. Из-за этого мы так часто переживаем магнитные бури.Цикл активности происходит каждые 11 лет.

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#Ольга Скворцова#Наука#Здоровье#Омск#Новости#Солнце#Магнитная буря#Ученые#Метеозависимость#ИКИ#ИСЗФ
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