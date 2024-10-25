На выходных на Омск обрушится новая неприятность

Posted 25 октября, 07:59
Published 25 октября, 07:59
Modified 25 октября, 08:01
Updated 25 октября, 08:01
В субботу, 26 октября, омичам снова пообещали магнитную бурю. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера будет возбужденной уже после шести утра. А к полудню на регион обрушится буря уровня G1 (слабая).
В научной литературе нет подтверждения того, что бури влияют на здоровье, но на практике врачи сталкиваются с метеозависимостью. В этот период люди могут чувствовать головную боль, тошноту, слабость, снижение работоспособность.
Напомним, что в этом году произошла одна из крупнейших за последние годы вспышек на Солнце. Из-за этого мы так часто переживаем магнитные бури.Цикл активности происходит каждые 11 лет.