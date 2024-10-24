gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 09:30

Published 24 октября, 09:30

Modified 24 октября, 09:32

Updated 24 октября, 09:32

Законодательное собрание Омской области расширило поддержку многодетным семьям

Законодательное собрание Омской области расширило поддержку многодетным семьям

24 октября 2024, 09:30
Фото: 1MI
Теперь меры поддержки будут распространяться и на детей, временно живущих в других регионах.

В Законодательном собрании Омской области сегодня, 24 октября, прошло очередное пленарное заседание. Некоторые пункты повестки были связаны с социальной поддержкой многодетных семей.

В частности, депутаты обсудили внесённый губернатором Виталием Хоценко законопроект, расширяющий меры поддержки. Эта инициатива прошла обсуждение в комитете ЗС по социальной политике, где была рекомендована к принятию.

«Смысл инициативы — убрать существующее сейчас ограничение о том, что все лица, входящие в многодетную семью, должны проживать на территории Омской области, — объяснил глава комитета Игорь Попов. — Мы разработали проект, чтобы этот момент исключить. Включаться в многодетную семью должны в том числе и те дети, которые живут отдельно или живут в другом регионе в связи с получением образования. В общем, понятная ситуация…»

Еще одна предложенная поправка регионального законодательства предполагает, что меры социальной поддержки многодетных семей не прекращаются в том случае, если в отношении одного ребенка ограничены родительские права.

Депутаты приняли эти поправки к рассмотрению. Таким образом, в ближайшее время меры по поддержке многодетных семей в Омской области могут быть расширены.

В Омской области более 10 тысяч многодетных мам досрочно вышли на пенсию
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Многодетные семьи#Новости#Заксобрание#Игорь Попов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика