Законодательное собрание Омской области расширило поддержку многодетным семьям

Posted 24 октября, 09:30
Published 24 октября, 09:30
Modified 24 октября, 09:32
Updated 24 октября, 09:32
В Законодательном собрании Омской области сегодня, 24 октября, прошло очередное пленарное заседание. Некоторые пункты повестки были связаны с социальной поддержкой многодетных семей.
В частности, депутаты обсудили внесённый губернатором Виталием Хоценко законопроект, расширяющий меры поддержки. Эта инициатива прошла обсуждение в комитете ЗС по социальной политике, где была рекомендована к принятию.
«Смысл инициативы — убрать существующее сейчас ограничение о том, что все лица, входящие в многодетную семью, должны проживать на территории Омской области, — объяснил глава комитета Игорь Попов. — Мы разработали проект, чтобы этот момент исключить. Включаться в многодетную семью должны в том числе и те дети, которые живут отдельно или живут в другом регионе в связи с получением образования. В общем, понятная ситуация…»
Еще одна предложенная поправка регионального законодательства предполагает, что меры социальной поддержки многодетных семей не прекращаются в том случае, если в отношении одного ребенка ограничены родительские права.
Депутаты приняли эти поправки к рассмотрению. Таким образом, в ближайшее время меры по поддержке многодетных семей в Омской области могут быть расширены.