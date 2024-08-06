В Омской области более 10 тысяч многодетных мам досрочно вышли на пенсию

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
В Омской области свыше 10 тысяч женщин, воспитывающих 3-х и более детей, воспользовались правом на досрочную пенсию. На начало 2024-го это число составило 10 056 многодетных мам, причем 1020 женщин досрочно вышли на пенсию именно в 2024 году. Среди них 126 женщин имеют пятерых и более детей, 146 — четверых, а 748 — троих.
Досрочная пенсия предоставляется следующим образом: мамы с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с тремя — в 57 лет. Также на эту льготу могут рассчитывать женщины, усыновившие детей возрастом до восьми лет.
Чтобы получить досрочную пенсию, необходимо выполнить несколько условий: дети должны быть старше 8 лет, у матери должно быть не менее 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 28.2.
Заявление на досрочную пенсию можно подать через портал госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Омской области или в МФЦ. По всем вопросам омичи могут обратиться в контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01. Рабочие часы: с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:45, в пятницу — с 8:30 до 16:30.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, на какие выплаты имеют право новоиспеченные мамы и папы.