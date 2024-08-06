В Омской области более 10 тысяч многодетных мам досрочно вышли на пенсию

Досрочная пенсия предоставляется следующим образом: мамы с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с тремя — в 57 лет. Также на эту льготу могут рассчитывать женщины, усыновившие детей возрастом до восьми лет.