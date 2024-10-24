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Posted 24 октября, 07:23

Published 24 октября, 07:23

Modified 24 октября, 11:19

Updated 24 октября, 11:19

В Омской области не исключают отставки министра культуры Трофимова

Слухи об отставке: что ждет министра культуры Омской области

24 октября 2024, 07:23

В Омской области не исключают отставки министра культуры Трофимова

В Омской области в ближайшее время может произойти смена министра культуры. По слухам, Юрий Трофимов уйдет в отставку, а его место займет новый руководитель, который приедет в Омск из Ставрополья.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов может уйти со своего поста в ближайшее время. Источники «Омск-информа» утверждают, что официальное заявление о его отставке намеревались сделать еще 19 октября, на плановом совещании с губернатором. Однако в связи с последними событиями объявление отложили.

По информации СМИ, неудачи в реализации ряда культурных проектов, которые находятся под контролем Трофимова, могут стать причиной его отставки. Отставке также может способствовать накопленная у министра культуры моральная усталость и проблемы с ремонтом ТЮЗа.

На данный момент преемник Трофимова уже найден, а некоторые говорят о его прибытии в Омск из Ставрополья.

Юрий Трофимов занимал должность министра культуры Омской области с июня 2017 года, а до этого руководил областным музеем имени Врубеля с 2011 года. Пока представители правительства региона не подтверждают информацию о возможной отставке министра.

Напомним, что ранее регионального министра спорта Ивана Колесника назначили заместителем председателя правительства Омской области, но он продолжит курировать Министерство спорта.

Экс-глава омского минспорта Иван Колесник назначен на новую должность
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