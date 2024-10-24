Слухи об отставке: что ждет министра культуры Омской области

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов может уйти со своего поста в ближайшее время. Источники «Омск-информа» утверждают, что официальное заявление о его отставке намеревались сделать еще 19 октября, на плановом совещании с губернатором. Однако в связи с последними событиями объявление отложили.