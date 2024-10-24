Слухи об отставке: что ждет министра культуры Омской области

Posted 24 октября, 07:23
Published 24 октября, 07:23
Modified 24 октября, 11:19
Updated 24 октября, 11:19
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов может уйти со своего поста в ближайшее время. Источники «Омск-информа» утверждают, что официальное заявление о его отставке намеревались сделать еще 19 октября, на плановом совещании с губернатором. Однако в связи с последними событиями объявление отложили.
По информации СМИ, неудачи в реализации ряда культурных проектов, которые находятся под контролем Трофимова, могут стать причиной его отставки. Отставке также может способствовать накопленная у министра культуры моральная усталость и проблемы с ремонтом ТЮЗа.
На данный момент преемник Трофимова уже найден, а некоторые говорят о его прибытии в Омск из Ставрополья.
Юрий Трофимов занимал должность министра культуры Омской области с июня 2017 года, а до этого руководил областным музеем имени Врубеля с 2011 года. Пока представители правительства региона не подтверждают информацию о возможной отставке министра.
Напомним, что ранее регионального министра спорта Ивана Колесника назначили заместителем председателя правительства Омской области, но он продолжит курировать Министерство спорта.