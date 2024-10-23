Одна из богатейших омичек стала единственным учредителем «Экороса»

Наталья Кателкина — омская предпринимательница, известная в первую очередь как бенефициар и директор фирмы «Экорос-Сибирь». В 2021 году выручка этой компании, специализирующейся на оптовой торговле, превысила 8 млрд рублей, и это обеспечило Кателкиной статус одной из богатейших омичек. Сейчас над «Экорос-Сибирь» нависла угроза банкротства из-за иска налоговой.