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Posted 23 октября, 10:23

Published 23 октября, 10:23

Modified 23 октября, 10:25

Updated 23 октября, 10:25

Наталья Кателкина стала единственным бенефициаром «Экороса»

Одна из богатейших омичек стала единственным учредителем «Экороса»

23 октября 2024, 10:23
Фото: 1MI

Наталья Кателкина стала единственным бенефициаром «Экороса»

Предпринимательнице перешла доля Екатерины Прыгун.

В обществе с ограниченной ответственностью «Экорос», зарегистрированном в Санкт-Петербурге на Московском проспекте, изменилась структура собственности. 2,15%, принадлежавшие Екатерине Прыгун, перешли к Наталье Кателкиной, которая стала, таким образом, единственным учредителем компании.

Наталья Кателкина — омская предпринимательница, известная в первую очередь как бенефициар и директор фирмы «Экорос-Сибирь». В 2021 году выручка этой компании, специализирующейся на оптовой торговле, превысила 8 млрд рублей, и это обеспечило Кателкиной статус одной из богатейших омичек. Сейчас над «Экорос-Сибирь» нависла угроза банкротства из-за иска налоговой.

«Экорос» занимается управлением собственным и арендованным имуществом, его выручка за 2023 год составила 60 млн рублей. Кателкина занимает в этой фирме пост генерального директора.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#Наталья Кателкина
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