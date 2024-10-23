Одна из богатейших омичек стала единственным учредителем «Экороса»

Posted 23 октября, 10:23
Published 23 октября, 10:23
Modified 23 октября, 10:25
Updated 23 октября, 10:25
В обществе с ограниченной ответственностью «Экорос», зарегистрированном в Санкт-Петербурге на Московском проспекте, изменилась структура собственности. 2,15%, принадлежавшие Екатерине Прыгун, перешли к Наталье Кателкиной, которая стала, таким образом, единственным учредителем компании.
Наталья Кателкина — омская предпринимательница, известная в первую очередь как бенефициар и директор фирмы «Экорос-Сибирь». В 2021 году выручка этой компании, специализирующейся на оптовой торговле, превысила 8 млрд рублей, и это обеспечило Кателкиной статус одной из богатейших омичек. Сейчас над «Экорос-Сибирь» нависла угроза банкротства из-за иска налоговой.
«Экорос» занимается управлением собственным и арендованным имуществом, его выручка за 2023 год составила 60 млн рублей. Кателкина занимает в этой фирме пост генерального директора.