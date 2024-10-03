Налоговая начала банкротить компанию одной из богатейших омичек

Posted 3 октября, 06:39
Published 3 октября, 06:39
Modified 3 октября, 06:41
Updated 3 октября, 06:41
Общество с ограниченной ответственностью «Экорос-Сибирь», зарегистрированное в Омске на улице Дианова, может быть признано несостоятельным должником. Из официального сообщения следует, что банкротства компании добивается межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области, которая уже подала заявление в Арбитражный суд Омской области.
«Экорос-Сибирь» специализируется на оптовой торговле, ее учредитель и директор — Наталья Кателкина. Выручка «Экорос-Сибири» за 2023 год превысила 1,8 млрд рублей, но расходы оказались на 20 млн рублей больше. В 2021 году выручка фирмы составила 8 млрд, что обеспечило Кателкиной высокую позицию в рейтинге богатейших омичек.
В апреле Город55 писал о том, что компании грозил банкротством кредитор из Барнаула.
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