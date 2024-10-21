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Posted 21 октября, 05:39

Published 21 октября, 05:39

Modified 21 октября, 05:41

Updated 21 октября, 05:41

Темури Латария преобразовал свой колбасный завод на 2-й Солнечной

Темури Латария «открыл» свой колбасный завод на 2-й Солнечной

21 октября 2024, 05:39
Фото: 1MI

Темури Латария преобразовал свой колбасный завод на 2-й Солнечной

Компания превратилась из закрытого акционерного общества в открытое.

В фирме «Омский мясной двор — Завод колбасных изделий», зарегистрированной в Омске на 2-й Солнечной улице, изменилась организационно-правовая форма. С момента учреждения в 2002 году это было закрытое акционерное общество, но теперь компания стала открытым акционерным обществом.

Уставный капитал «ОМД» принадлежит ООО «Руском-Агро» (98,99%) и Темури Латария (оставшиеся 1,01%). Таким образом, именно Латария является конечным бенефициаром компании. «ОМД» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью, его выручка за 2023 год составила 28 млн рублей, а чистая прибыль превысила 6 млн.

Первым генеральным директором компании в 2002–2015 годах был Димитрий Галаванов — известный бизнесмен, в прошлом депутат Законодательного собрания Омской области. Город55 писал в марте 2024 года о том, что под контроль Латария перешла еще одна компания Галаванова — ООО «Мясоперерабатывающий завод „Компур“».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Темури Латария#Колбасный завод
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