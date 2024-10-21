Темури Латария «открыл» свой колбасный завод на 2-й Солнечной

Posted 21 октября, 05:39
Published 21 октября, 05:39
Modified 21 октября, 05:41
Updated 21 октября, 05:41
В фирме «Омский мясной двор — Завод колбасных изделий», зарегистрированной в Омске на 2-й Солнечной улице, изменилась организационно-правовая форма. С момента учреждения в 2002 году это было закрытое акционерное общество, но теперь компания стала открытым акционерным обществом.
Уставный капитал «ОМД» принадлежит ООО «Руском-Агро» (98,99%) и Темури Латария (оставшиеся 1,01%). Таким образом, именно Латария является конечным бенефициаром компании. «ОМД» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью, его выручка за 2023 год составила 28 млн рублей, а чистая прибыль превысила 6 млн.
Первым генеральным директором компании в 2002–2015 годах был Димитрий Галаванов — известный бизнесмен, в прошлом депутат Законодательного собрания Омской области. Город55 писал в марте 2024 года о том, что под контроль Латария перешла еще одна компания Галаванова — ООО «Мясоперерабатывающий завод „Компур“».