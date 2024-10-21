Темури Латария «открыл» свой колбасный завод на 2-й Солнечной

В фирме «Омский мясной двор — Завод колбасных изделий», зарегистрированной в Омске на 2-й Солнечной улице, изменилась организационно-правовая форма. С момента учреждения в 2002 году это было закрытое акционерное общество, но теперь компания стала открытым акционерным обществом.