Актриса Синди Суини кардинально сменила внешность ради роли знаменитой боксерши

Posted 21 октября, 09:48
Published 21 октября, 09:48
Modified 22 октября, 02:58
Updated 22 октября, 02:58
Американская актриса Сидни Суини активно готовится к роли известной боксерши Кристи Мартин. Ради проекта звезда пошла на кардинальные изменения внешности, фотографиями «новой» себя Суини поделилась на странице в запрещенной соцсети.
На снимках 27-летняя актриса позирует в красной спортивной майке и показывает мускулы, которые накачала специально для роли прославленной спортсменки. Кроме того, Синди покрасила волосы в темный и обрезала их.
«В последние несколько месяцев я погрузилась в тренировки, чтобы воплотить в жизнь историю невероятной женщины, настоящей чемпионки, которая сражалась как на ринге, так и за его пределами. Ее путь — свидетельство стойкости, силы и надежды, и для меня большая честь оказаться на ее месте и поделиться с вами ее яркой историей», — рассказала актриса.
Пользователи сети с восторгом отозвались о новом имидже Суини и предположили, что роль в этой картине сможет подарить звезде заветный «Оскар».
Синди Суини родилась в 1997 году в городе Спокан, штат Вашингтон. С детства у нее было две страсти: спорт и актерство. До какого-то возраста удавалось заниматься и тем, и другим, когда же настало время выбора, будущая звезда Голливуда решила отдать предпочтение второму варианту. Популярность пришла к Синди в 2018 году после выхода сериалов «Сплошной отстой!», «Острые предметы» и «Рассказ служанки». Однако по-настоящему узнаваемой ее сделала роль Кэсси в драматическом сериале HBO «Эйфория».
Напомним, что ранее Город55 рассказывал о съемках ремейка знаменитого советского фильма «Москва слезам не верит». Идея вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников классической версии, большинство из них высказались негативно и заявили, что оригинал превзойти невозможно. Также считает и актриса, сыгравшая в картине Владимира Меньшова Раиса Рязанова. По мнению Народной артистки России, неприлично переснимать фильм, уже получивший «Оскар».