Актриса Синди Суини кардинально сменила внешность ради роли знаменитой боксерши

Синди Суини родилась в 1997 году в городе Спокан, штат Вашингтон. С детства у нее было две страсти: спорт и актерство. До какого-то возраста удавалось заниматься и тем, и другим, когда же настало время выбора, будущая звезда Голливуда решила отдать предпочтение второму варианту. Популярность пришла к Синди в 2018 году после выхода сериалов «Сплошной отстой!», «Острые предметы» и «Рассказ служанки». Однако по-настоящему узнаваемой ее сделала роль Кэсси в драматическом сериале HBO «Эйфория».