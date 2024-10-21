Звезда сериала «Мажор» рассказала об угрозах после смерти героини

41-летняя Карина Разумовская впервые появилась на телеэкране в пять лет, но настоящая популярность пришла к ней только после выхода сериала «Мажор». В картине актриса сыграла капитала полиции Викторию Родионову — начальницу и возлюбленную главного героя. Однако Разумовская ушла из сериала после третьего сезона, объяснив это причинами личного характера.