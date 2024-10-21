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Posted 21 октября, 07:55

Published 21 октября, 07:55

Modified 21 октября, 07:57

Updated 21 октября, 07:57

Карина Разумовская

Звезда сериала «Мажор» рассказала об угрозах после смерти героини

21 октября 2024, 07:55
Фото: Вокруг ТВ
Карина Разумовская
Актриса призналась, что устала от ролей в мелодрамах и решила взять паузу в карьере.

41-летняя Карина Разумовская впервые появилась на телеэкране в пять лет, но настоящая популярность пришла к ней только после выхода сериала «Мажор». В картине актриса сыграла капитала полиции Викторию Родионову — начальницу и возлюбленную главного героя. Однако Разумовская ушла из сериала после третьего сезона, объяснив это причинами личного характера.

Актриса отмечала, что роль в «Мажоре» стала для нее глотком свежего воздуха и позволила показать зрителю многогранность ее таланта.

«В театре я характерные роли всегда больше играла. В кино же понятно, что девочке с глупыми глазами давали то роли страдающих от одиночества, то роли матерей — вот это все. И тут, слава богу, появился „Мажор“. Это дало мне возможность показать, что я вообще что-то могу делать по-другому», — рассказала Разумовская в эфире программы «Кино в деталях».

До «Мажора» в фильмографии актрисы преобладали мелодрамы. Часто она примеряла на себя образ влюбленной женщины или заботливой матери, но Разумовской хотелось более характерного и запоминающегося. Так и произошло. Виктория Родионова полюбилась зрителям и показала исполнительницу роли с другого ракурса.

Виктория РазумовскаяВиктория Разумовская
Виктория Разумовская. Фото: Кинопоиск

Однако подъем продолжался недолго. Актриса рассказала, что даже после «Мажора» ее продолжили приглашать в мелодрамы. Она стала отказывать, из-за чего переодически оставалась без работы.

«Когда мне опять начали присылать какие-то мелодрамы, я поняла, что нет, все, стоп. Лучше я посижу без работы, но не буду сниматься вот в этом. Сейчас, например, у меня как раз такая история случилась. Я отказалась от того проекта, где поняла, что мне не будет комфортно, согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы», — поделилась актриса.
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Отметим, что решение Разумовской уйти из «Мажора» спровоцировало неоднозначную реакцию среди фанатов. По словам актрисы, ей приходили гневные письма, проклятья и угрозы. На новость о временном «отпуске» пользователи сети также отреагировали неоднозначно.

«А мне в „Мажоре“ она не понравилась. Неподходящий типаж для этой роли, вот продавец в сельпо — ее амплуа», — написала одна из поклонниц.
«Значит, может себе позволить не работать. А в мелодрамах она очень нравилась, особенно „Один за всех“, „Превратности любви“», — добавила другая пользовательница.

Источник: Стархит

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