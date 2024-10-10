«Ничего не выйдет»: зрители отреагировали на съемки ремейка «Москва слезам не верит»

Пользователи сети по-разному отнеслись к новости. Многие уверены, что из этой идеи ничего хорошего не выйдет, так как оригинал превзойти невозможно. К слову, такой же позиции придерживается одна из актрис, сыгравших в картине Владимира Меньшова, Раиса Рязанова. По мнению Народной артистки России, неприлично переснимать фильм, уже получивший «Оскар».