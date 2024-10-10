«Ничего не выйдет»: зрители отреагировали на съемки ремейка «Москва слезам не верит»

Posted 10 октября, 08:33
Published 10 октября, 08:33
Modified 10 октября, 08:35
Updated 10 октября, 08:35
В 2026 году на экраны выйдет сериал «МСНВ» — современный ремейк легендарного советского фильма «Москва слезам не верит». Съемки картины уже идут, режиссером стал Жора Крыжовников.
Пользователи сети по-разному отнеслись к новости. Многие уверены, что из этой идеи ничего хорошего не выйдет, так как оригинал превзойти невозможно. К слову, такой же позиции придерживается одна из актрис, сыгравших в картине Владимира Меньшова, Раиса Рязанова. По мнению Народной артистки России, неприлично переснимать фильм, уже получивший «Оскар».
На новости о съемках современной адаптации фильма подавляющее большинство зрителей отреагировало отрицательно.
«Еще один фильм испортят. Не припомню ни одного хорошего ремейка», — считает пользовательница сети.
«Зачем? Для чего портить шедевр кинематографа? Из этого ничего не получится, не портите людям память о советском фильме», — написал поклонник оригинальной версии.
«Не интересно. Как показала практика, из современных ремейков какая-то редкостная шляпа получается. Оставьте уже советские фильмы и мультфильмы в покое, снимайте свое», — призвал один из зрителей.
Ранее Город55 писал, что актриса из Омска снимется в сериале на телеканале ТВ-3.