Администрацию Москаленского поселения в Омской области возглавил Константин Герлиц

Posted 20 октября, 13:20
Published 20 октября, 13:20
Modified 20 октября, 13:22
Updated 20 октября, 13:22
В свои полномочия Константин Александрович Герлиц вступил в минувшую пятницу, 18 октября. До этого, согласно данным портала Правительства Омской области, он являлся руководителем казенного учреждения «Единый диспетчерский центр оперативного реагирования и административно-хозяйственного обеспечения» в Москаленском районе — руководителем этой организации, по данным сервиса Rusprofile, он выступал до 9 октября.
На посту главы администрации поселения ему предстоит сменить своего однофамильца — 59-летнего Александра Герлица. Причина, чиновник решил оставить свой пост, неизвестна, однако свои обязанности он исполнял на протяжении практически 9 лет — с декабря 2015 года.
Напомним, ранее Город55 сообщал о «перестановках» в правительстве Омской области: Иван Колесник, возглавлявший минспорт региона, был назначен на пост заместителя председателя областного Правительства, однако по-прежнему будет курировать вопросы спорта.