Администрацию Москаленского поселения в Омской области возглавил Константин Герлиц

В свои полномочия Константин Александрович Герлиц вступил в минувшую пятницу, 18 октября. До этого, согласно данным портала Правительства Омской области, он являлся руководителем казенного учреждения «Единый диспетчерский центр оперативного реагирования и административно-хозяйственного обеспечения» в Москаленском районе — руководителем этой организации, по данным сервиса Rusprofile, он выступал до 9 октября.