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Posted 20 октября, 13:20

Published 20 октября, 13:20

Modified 20 октября, 13:22

Updated 20 октября, 13:22

иллюстрация

Администрацию Москаленского поселения в Омской области возглавил Константин Герлиц

20 октября 2024, 13:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Москаленское городское поселение в Омской области возглавил Константин Герлиц

Соответствующие изменения уже отображены в госреесте юридических лиц — Константин Герлиц указан как ВРИО главы администрации поселения.

В свои полномочия Константин Александрович Герлиц вступил в минувшую пятницу, 18 октября. До этого, согласно данным портала Правительства Омской области, он являлся руководителем казенного учреждения «Единый диспетчерский центр оперативного реагирования и административно-хозяйственного обеспечения» в Москаленском районе — руководителем этой организации, по данным сервиса Rusprofile, он выступал до 9 октября.

На посту главы администрации поселения ему предстоит сменить своего однофамильца — 59-летнего Александра Герлица. Причина, чиновник решил оставить свой пост, неизвестна, однако свои обязанности он исполнял на протяжении практически 9 лет — с декабря 2015 года.

Напомним, ранее Город55 сообщал о «перестановках» в правительстве Омской области: Иван Колесник, возглавлявший минспорт региона, был назначен на пост заместителя председателя областного Правительства, однако по-прежнему будет курировать вопросы спорта.

Экс-глава омского минспорта Иван Колесник назначен на новую должность
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#Илья Скобин#Политика#Спорт#Руководитель#Омская область#Москва#Администрация#Правительство#Новости#Заместитель#Перестановки#Учреждение
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