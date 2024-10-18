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Posted 18 октября, 09:46

Published 18 октября, 09:46

Modified 18 октября, 09:48

Updated 18 октября, 09:48

Темури Латария стал единственным учредителем «Рускома»

Темури Латария забрал 5% «Рускома» у Гульнары Соловьевой

18 октября 2024, 09:46
Фото: 1MI

Темури Латария стал единственным учредителем «Рускома»

Прибыль компании в 2023 году приблизилась к миллиарду рублей.

В обществе с ограниченной ответственностью «Руском», прописанном в поселке Голышманово в Тюменской области, изменилась структура собственности. 5% уставного капитала, принадлежавшие Гульнаре Соловьевой, перешли к Темури Латария, который стал таким образом единственным учредителем компании.

Напомним: «Руском» специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы, и это одна из крупнейших составляющих бизнес-империи Латария. Выручка фирмы за 2023 год составила 7,36 млрд рублей, чистая прибыль — 907 млн. Сейчас «Рускомом» руководит Иван Бондаренко. Экс-учредительница Гульнара Соловьева тоже занимала пост директора компании (когда еще носила фамилию Ленская), но продолжалось это всего месяц, с декабря 2016 года по январь 2017-го.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Темури Латария#Переход доли#Гульнара Соловьева
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