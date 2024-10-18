Темури Латария забрал 5% «Рускома» у Гульнары Соловьевой

Напомним: «Руском» специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы, и это одна из крупнейших составляющих бизнес-империи Латария. Выручка фирмы за 2023 год составила 7,36 млрд рублей, чистая прибыль — 907 млн. Сейчас «Рускомом» руководит Иван Бондаренко. Экс-учредительница Гульнара Соловьева тоже занимала пост директора компании (когда еще носила фамилию Ленская), но продолжалось это всего месяц, с декабря 2016 года по январь 2017-го.