Темури Латария забрал 5% «Рускома» у Гульнары Соловьевой

Posted 18 октября, 09:46
Published 18 октября, 09:46
Modified 18 октября, 09:48
Updated 18 октября, 09:48
В обществе с ограниченной ответственностью «Руском», прописанном в поселке Голышманово в Тюменской области, изменилась структура собственности. 5% уставного капитала, принадлежавшие Гульнаре Соловьевой, перешли к Темури Латария, который стал таким образом единственным учредителем компании.
Напомним: «Руском» специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы, и это одна из крупнейших составляющих бизнес-империи Латария. Выручка фирмы за 2023 год составила 7,36 млрд рублей, чистая прибыль — 907 млн. Сейчас «Рускомом» руководит Иван Бондаренко. Экс-учредительница Гульнара Соловьева тоже занимала пост директора компании (когда еще носила фамилию Ленская), но продолжалось это всего месяц, с декабря 2016 года по январь 2017-го.