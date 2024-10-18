На ремонт затопленных дорог в Усть-Ишиме направят 7,8 млн рублей

Для ремонта дорог, пострадавших от паводка в Усть-Ишиме, из бюджета Омской области выделили 7,8 млн рублей. Такое постановление накануне, 17 октября, подписал губернатор Виталий Хоценко. Планируется, что деньги направят на восстановление внутрипоселковых проездов.