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Posted 18 октября, 09:41

Published 18 октября, 09:41

Modified 18 октября, 09:43

Updated 18 октября, 09:43

Иллюстрация

На ремонт затопленных дорог в Усть-Ишиме направят 7,8 млн рублей

18 октября 2024, 09:41
Фото: 1MI
Иллюстрация
Еще 24,5 млн рублей пойдут на выплаты местным жителям, чьи дома пострадали от половодья.

Для ремонта дорог, пострадавших от паводка в Усть-Ишиме, из бюджета Омской области выделили 7,8 млн рублей. Такое постановление накануне, 17 октября, подписал губернатор Виталий Хоценко. Планируется, что деньги направят на восстановление внутрипоселковых проездов.

«Ремонт будет проведен на участках ул. 40 лет Октября (через реку Крушинка), ул. Советская (около дома № 22), ул. Маршала Жукова (через реку Крушинка), от объездной дороги до дома № 9А по ул. Луговая», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Еще 24,5 млн рублей направят на выплаты местным жителям, чьи дома пострадали от половодья.

Ранее Город55 сообщал, что в Усть-Ишиме 11,5 тысяч человек получили выплаты. Их общая сумма составила около 300 млн рублей.

300 миллионов. Пострадавшим от паводка усть-ишимцам платят компенсации
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Ремонт дорог#Губернатор#Паводок#Выплаты#Усть-Ишим#Налогоплательщики#Город55
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