На ремонт затопленных дорог в Усть-Ишиме направят 7,8 млн рублей

Posted 18 октября, 09:41
Published 18 октября, 09:41
Modified 18 октября, 09:43
Updated 18 октября, 09:43
Для ремонта дорог, пострадавших от паводка в Усть-Ишиме, из бюджета Омской области выделили 7,8 млн рублей. Такое постановление накануне, 17 октября, подписал губернатор Виталий Хоценко. Планируется, что деньги направят на восстановление внутрипоселковых проездов.
«Ремонт будет проведен на участках ул. 40 лет Октября (через реку Крушинка), ул. Советская (около дома № 22), ул. Маршала Жукова (через реку Крушинка), от объездной дороги до дома № 9А по ул. Луговая», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Еще 24,5 млн рублей направят на выплаты местным жителям, чьи дома пострадали от половодья.
Ранее Город55 сообщал, что в Усть-Ишиме 11,5 тысяч человек получили выплаты. Их общая сумма составила около 300 млн рублей.