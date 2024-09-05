300 миллионов. Пострадавшим от паводка усть-ишимцам платят компенсации

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о мерах поддержки для граждан, которые в этом году весной пострадали от последствий паводка в Усть-Ишиме. В своем телеграм-канале, где он общается с жителями, глава региона рассказал, что выплаты направили уже 11,5 тысячам человек. Суммы вышли очень разными, но общая сумма составила порядка 300 миллионов.