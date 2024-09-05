300 миллионов. Пострадавшим от паводка усть-ишимцам платят компенсации

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о мерах поддержки для граждан, которые в этом году весной пострадали от последствий паводка в Усть-Ишиме. В своем телеграм-канале, где он общается с жителями, глава региона рассказал, что выплаты направили уже 11,5 тысячам человек. Суммы вышли очень разными, но общая сумма составила порядка 300 миллионов.
«Эту поддержку уже получили 89 жителей из 68 домов Усть-Ишимского района. Прием заявлений ведется непрерывно», — подчеркнул губернатор.
Жители населенных пунктов, пострадавших от стихии, могут рассчитывать на единовременные выплаты и компенсации за частичную или полную потерю имущества, а также средства на капитальный ремонт. Глава региона призвал всех нуждающихся не упустить возможность воспользоваться данной поддержкой. Это все еще актуально для многих жителей населенного пункта.
Ранее Город55 писал о новом рейсе в Усть-Ишим, который сразу же стал популярным, а билеты на самолет раскупались как пирожки. Жители очень оценили возможность добраться домой на самолете.