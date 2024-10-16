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Posted 16 октября, 10:21

Published 16 октября, 10:21

Modified 16 октября, 10:24

Updated 16 октября, 10:24

Иллюстрация

Внезапный конфликт. В Солнечном 31-летняя омичка зарезала своего собутыльника

16 октября 2024, 10:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

Пьянка в Солнечном закончилась потасовкой и смертью 51-летнего омича

Женщину, подозреваемую в убийстве, уже задержали и заключили под стражу. Преступление произошло в ночь с 13 на 14 октября.

В Омске очередные пьяные посиделки обернулись скандалом и гибелью мужчины. Все произошло еще в ночь с 13 на 14 октября в одной из квартир на 2-й Любинской. Тело мужчины нашли в понедельник утром.

Как удалось выяснить следователям, в убийстве замешана 31-летняя омичка. Она вместе с погибшим, по предварительной версии, выпивала. Затем между ними произошел конфликт: пара ударов ножом оказались смертельными для 51-летнего мужчины.

В следкоме возбудили уголовное дело по факту убийства. 31-летнюю омичку же заключили под стражу.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о конфликте между двумя подростками. Драка произошла в конце лета: один из парней избил другого и пригрозил ножом.

В Омске ревнивый подросток с ножом напал на сверстника
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Убийство#Уголовное дело#Следком#Пьянство#Новости#Пьяный#Нож
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