Внезапный конфликт. В Солнечном 31-летняя омичка зарезала своего собутыльника

Posted 16 октября, 10:21
Published 16 октября, 10:21
Modified 16 октября, 10:24
Updated 16 октября, 10:24
В Омске очередные пьяные посиделки обернулись скандалом и гибелью мужчины. Все произошло еще в ночь с 13 на 14 октября в одной из квартир на 2-й Любинской. Тело мужчины нашли в понедельник утром.
Как удалось выяснить следователям, в убийстве замешана 31-летняя омичка. Она вместе с погибшим, по предварительной версии, выпивала. Затем между ними произошел конфликт: пара ударов ножом оказались смертельными для 51-летнего мужчины.
В следкоме возбудили уголовное дело по факту убийства. 31-летнюю омичку же заключили под стражу.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о конфликте между двумя подростками. Драка произошла в конце лета: один из парней избил другого и пригрозил ножом.