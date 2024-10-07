Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поучаствовали в крупнейшем забеге по природному рельефу

К слову, это спортивное событие особенно тепло встретили и омские специалисты компании — как рассказали омичи, поучаствовавшие во Всероссийском забеге по пересеченной местности «Trail», для участников было подготовлено две дистанции: 5 и 10 км, насыщенных резкими сменами ландшафта и различными природными препятствиями. Кроме того, участники забега отметили и высокий уровень организации мероприятия — перед выходом на старт каждый бегун прошел обязательный медосмотр.