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Posted 7 октября, 07:29

Published 7 октября, 07:29

Modified 7 октября, 07:29

Updated 7 октября, 07:29

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поучаствовали в крупнейшем забеге по природному рельефу

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поучаствовали в крупнейшем забеге по природному рельефу

7 октября 2024, 07:29
Фото: Мария Никитина
«Газпромнефть — смазочные материалы» поддержала Всероссийский забег по пересеченной местности «Trail»: в мероприятии, организованном под эгидой федерального проекта «Спорт — норма жизни», приняли участие и сотрудники компании.

В легкоатлетическом забеге на территории спорткомплекса «Альфа-Битца» приняли участие представители всех технологических площадок компании. Однако возможность пробежать дистанцию на крупнейшем трейловом забеге России — лишь одна из активностей комплексной программы продвижения физической культуры и спорта как основы здоровья и улучшения качества жизни сотрудников, реализуемой на предприятиях «Газпромнефть-СМ» в регионах.

«Газпромнефть-СМ» сформировала экосистему здорового образа жизни для сотрудников и постоянно совершенствует ее возможности. Наши специалисты регулярно присоединяются к масштабным спортивным акциям по всей стране. Среди них «Лыжня России», «Забег.РФ», Сибирский международный марафон и многие другие. Кроме того, мы активно проводим спортивные мероприятия внутри компании, создавая пространство для самореализации каждого», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

К слову, это спортивное событие особенно тепло встретили и омские специалисты компании — как рассказали омичи, поучаствовавшие во Всероссийском забеге по пересеченной местности «Trail», для участников было подготовлено две дистанции: 5 и 10 км, насыщенных резкими сменами ландшафта и различными природными препятствиями. Кроме того, участники забега отметили и высокий уровень организации мероприятия — перед выходом на старт каждый бегун прошел обязательный медосмотр.

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#Илья Скобин#Спорт#Забег#Новости#Сотрудники#Газпромнефть-СМ#Физическая культура#Продвижение здорового образа жизни
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