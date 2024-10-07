Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поучаствовали в крупнейшем забеге по природному рельефу

Posted 7 октября, 07:29
Published 7 октября, 07:29
Modified 7 октября, 07:29
Updated 7 октября, 07:29
В легкоатлетическом забеге на территории спорткомплекса «Альфа-Битца» приняли участие представители всех технологических площадок компании. Однако возможность пробежать дистанцию на крупнейшем трейловом забеге России — лишь одна из активностей комплексной программы продвижения физической культуры и спорта как основы здоровья и улучшения качества жизни сотрудников, реализуемой на предприятиях «Газпромнефть-СМ» в регионах.
«Газпромнефть-СМ» сформировала экосистему здорового образа жизни для сотрудников и постоянно совершенствует ее возможности. Наши специалисты регулярно присоединяются к масштабным спортивным акциям по всей стране. Среди них «Лыжня России», «Забег.РФ», Сибирский международный марафон и многие другие. Кроме того, мы активно проводим спортивные мероприятия внутри компании, создавая пространство для самореализации каждого», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
К слову, это спортивное событие особенно тепло встретили и омские специалисты компании — как рассказали омичи, поучаствовавшие во Всероссийском забеге по пересеченной местности «Trail», для участников было подготовлено две дистанции: 5 и 10 км, насыщенных резкими сменами ландшафта и различными природными препятствиями. Кроме того, участники забега отметили и высокий уровень организации мероприятия — перед выходом на старт каждый бегун прошел обязательный медосмотр.