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Posted 14 октября, 07:35

Published 14 октября, 07:35

Modified 14 октября, 07:37

Updated 14 октября, 07:37

В Омской области с 14 по 20 октября ожидаются перебои в телевещании

«Помехи» на телеэкранах: Омскую область ожидает неделя перебоев

14 октября 2024, 07:35
Фото: 1MI

В Омской области с 14 по 20 октября ожидаются перебои в телевещании

С 14 по 20 октября в регионе пройдут плановые отключения цифрового телевидения, а также возможны помехи из-за солнечной интерференции.

С 14 по 20 октября пройдет серия плановых отключений телевещания. Об этом сообщает официальный сайт цифрового эфирного телевидения.

Плановые отключения коснутся Омска, Тары, Черлака и Саргатского. Но перебои в вещании также могут быть вызваны сезонной солнечной интерференцией, которая может затронуть все населенные пункты Омской области.

В эти дни могут быть перебои в работе всех 20 стандартных цифровых каналов, а в некоторых районах «помехи» заденут и радио. Специалисты объясняют, что в эти дни будут проводиться профилактические работы, требующие отключения оборудования.

Ранее Город55 сообщал, что с 7 по 13 октября в Омской области были кратковременные перебои в телевещании. По данным РТРС, причиной отключений стали профилактические работы на передающих станциях.

Профилактические работы. В Омской области ожидаются перерывы телевещания
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Телевещание#Профилактические работы#Отключения
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