«Помехи» на телеэкранах: Омскую область ожидает неделя перебоев

Posted 14 октября, 07:35
Published 14 октября, 07:35
Modified 14 октября, 07:37
Updated 14 октября, 07:37
С 14 по 20 октября пройдет серия плановых отключений телевещания. Об этом сообщает официальный сайт цифрового эфирного телевидения.
Плановые отключения коснутся Омска, Тары, Черлака и Саргатского. Но перебои в вещании также могут быть вызваны сезонной солнечной интерференцией, которая может затронуть все населенные пункты Омской области.
В эти дни могут быть перебои в работе всех 20 стандартных цифровых каналов, а в некоторых районах «помехи» заденут и радио. Специалисты объясняют, что в эти дни будут проводиться профилактические работы, требующие отключения оборудования.
Ранее Город55 сообщал, что с 7 по 13 октября в Омской области были кратковременные перебои в телевещании. По данным РТРС, причиной отключений стали профилактические работы на передающих станциях.