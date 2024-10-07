Профилактические работы. В Омской области ожидаются перерывы телевещания

Posted 7 октября, 06:36
Published 7 октября, 06:36
Modified 7 октября, 06:40
Updated 7 октября, 06:40
С 7 по 13 октября жители Омской области могут столкнуться с кратковременными проблемами в телевещании. Как сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), отключения будут связаны с профилактическими работами на передающих станциях.
В частности, в Неверовке (Таврический район) 8 октября с 11 до 17 часов не будут доступны каналы РТРС-1 и РТРС-2. В Русской Поляне аналогичные работы пройдут 9 октября с 11 до 17 часов, а в Павлоградке — 10 октября с 9 до 15 часов. Такие меры необходимы для поддержания качества вещания и надежности оборудования, уточнили в пресс-службе.
А с 4 по 20 октября возможны дополнительные перерывы в вещании в Омске и окрестностях из-за активного солнца, что также может повлиять на качество сигнала. Напомним, что к первому и второму мультиплексу (РТРС-1 и РТРС-2) относятся популярные каналы, такие как «Первый», «Россия 1», НТВ и другие. Получается, что омичам придется потерпеть некоторые неудобства какое-то время.
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