Профилактические работы. В Омской области ожидаются перерывы телевещания

А с 4 по 20 октября возможны дополнительные перерывы в вещании в Омске и окрестностях из-за активного солнца, что также может повлиять на качество сигнала. Напомним, что к первому и второму мультиплексу (РТРС-1 и РТРС-2) относятся популярные каналы, такие как «Первый», «Россия 1», НТВ и другие. Получается, что омичам придется потерпеть некоторые неудобства какое-то время.