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Posted 14 октября, 12:01

Published 14 октября, 12:01

Modified 14 октября, 12:03

Updated 14 октября, 12:03

Почти полмиллиарда: в Омске оценили эффект от подорожания проезда в транспорте

Почти полмиллиарда: в Омске оценили эффект от подорожания проезда в транспорте

14 октября 2024, 12:01
По данным мэрии, удалось существенно сократить межтарифную разницу.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты обсудят первые результаты повышения цен на проезд в общественном транспорте. С 1 июля пассажирам приходится платить на 10 рублей больше — и в мэрии, судя по направленной в ГС информации, уже оценили эффект.

Общая экономическая эффективность до конца года составит, по данным чиновников, 450,4 млн рублей. Сюда войдут увеличение доходов бюджета от контрактов с «Пассажирским предприятием №8» (217,7 млн) и сокращение субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов (232,7 млн).

«Фактические доходы МП г. Омска „ПП-8“ за период с июля по сентябрь 2024 года, подлежащие перечислению в доход бюджета в рамках исполнения „брутто-контрактов“, увеличились на 108,7 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост доходов составил 26,4% (при снижении пассажиропотока за этот период на 2,7%)», — говорится в письме за подписью мэра Омска Сергея Шелеста.

Напомним: летнее повышение платы за проезд стало для Омска первым после 1 января 2019 года. Сторонники этой меры использовали в качестве аргументов рост затрат перевозчиков и повышение цен в других городах-миллионниках России.

Омский Горсовет одобрил повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
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#Николай Эйхвальд#Омск#Общественный транспорт#Новости#Горсовет
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