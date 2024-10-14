Почти полмиллиарда: в Омске оценили эффект от подорожания проезда в транспорте

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты обсудят первые результаты повышения цен на проезд в общественном транспорте. С 1 июля пассажирам приходится платить на 10 рублей больше — и в мэрии, судя по направленной в ГС информации, уже оценили эффект.